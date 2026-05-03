الإمارات تحصد ذهبية بطولة غراند سلام الكبرى للجودو بطاجكستان

دوشانبي في 3 مايو/وام/ تُوِّجت لاعبة منتخبنا الوطني للجودو إليزا ليتيف بالميدالية الذهبية لوزن تحت 78 كجم، في بطولة دوشانبي (غراند سلام) الكبرى للجودو (طاجكستان 2026)، التي اختتمت اليوم بقاعة قصر الرياضة، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF)، وبمشاركة 240 لاعبا ولاعبة من 34 دولة.

جاء تتويج لاعبتنا الذهبية، بعد تخطيها منافستها الهولندية ماريت كامبس في الدور التمهيدي، ثم بطلة روسيا بشينكو ألكسندر بالقاضية (إيبيون) في الدور الثاني، بعد سيطرة تامة على مجريات النزال، ثم باتيل فان بطلة هولندا في المباراة النهائية، ليرتفع علم الامارات عاليا على منصة التتويج بمصاحبة النشيد الوطني وسط أكثر من 8000 آلاف متفرج .

وهنأ سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، البعثة برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، على هذا الإنجاز المشرف، مشيرا إلى أنه ما كان له أن يتحقق، لولا دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، والذي ساهم في ارتفاع مستوى الشباب من خلال تلك المشاركات العالمية، وتحمُّلهم المسؤولية لتمثيل الوطن ورفع علم بلادهم، في مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذا التتويج احتل منتخبنا الوطني المركز السادس في الترتيب العام للبطولة.