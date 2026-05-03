"أوبك+" تعدل مستويات إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يونيو

فيينا في 3 مايو/وام/ عقدت الدول السبع الأعضاء في تحالف "أوبك+" التي سبق أن أعلنت تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023 وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان اجتماعًا افتراضيًا اليوم لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.

وقررت الدول السبع المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً ضمن التعديلات الطوعية الإضافية المعلنة في أبريل 2023.. وسيتم تطبيق هذا التعديل خلال شهر يونيو 2026 .

وأكدت الدول أن التعديلات الطوعية الإضافية المعلنة في أبريل 2023 يمكن إعادتها جزئياً أو كلياً حسب تطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي.