شرطة الشارقة تُشارك في أسبوع المرور الخليجي 2026

الشارقة في 3 مايو/وام/ تشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2026 الذي ينطلق غدًا الاثنين تحت شعار "أعبر بأمان" وذلك من منطلق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وأكد العميد خالد الكي مدير مديرية المرور والدوريات أن السلامة المرورية تبدأ من الالتزام والانتباه وقال إن الطريق مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً من السائقين والمشاة على حد سواء مشيرا إلى أن الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافة أمان كافية واحترام حقوق مستخدمي الطريق كلها عوامل أساسة للحد من الحوادث وحماية الأرواح إذ يأتي شعار هذا العام ليعكس رسالة واضحة مفادها أن العبور الآمن مسؤولية مشتركة بين المشاة والسائقين.

وأوضح أن مديرية المرور والدوريات تواصل جهودها الميدانية والرقابية لتعزيز الانضباط المروري إلى جانب دعم البرامج التوعوية الهادفة إلى تصحيح السلوكيات الخاطئة وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون باعتباره ضماناً لسلامة الجميع.

من جانبه أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبه رئيس قسم التوعية أن الإعلام الأمني شريك رئيس في تعزيز جودة الحياة من خلال تحويل الرسائل المرورية إلى محتوى قريب من الجمهور يصل إليهم بلغتهم اليومية عبر القنوات التي يتفاعلون معها.

و نوه إلى تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية طوال أسبوع المرور الخليجي تشمل منصات ميدانية للجمهور بمشاركة وزارة الداخلية ومنصة توعوية في مركز خدمات المرور والترخيص إلى جانب توزيع مطبوعات وهدايا تثقيفية وتنظيم لقاءات إعلامية ورسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة بهذه المناسبة أفراد الجمهور إلى ضرورة استخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة والالتزام بالإشارات الضوئية والتأكد من خلو الطريق قبل العبور وتجنب الانشغال بالهاتف المتحرك أو السماعات أثناء عبور الطريق لما قد يسببه ذلك من تشتت وانخفاض في الانتباه لمخاطر الطريق.

وحثت السائقين على خفض السرعات بالقرب من مناطق عبور المشاة والمدارس والمناطق السكنية والمراكز التجارية ومنح الأولوية للمشاة عند الممرات المخصصة والانتباه التام لمستخدمي الطريق .