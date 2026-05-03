شرطة أبوظبي تشارك في أسبوع المرور الخليجي

أبوظبي في 3 مايو / وام / تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الذي ينطلق غدًا الاثنين تحت شعار «أعبر بأمان»، بالتعاون مع مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية وبالشراكة مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" وذلك ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية ونشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»و الهدف الاستراتيجي "استباق المستقبل لسلامة مرورية مستدامة".

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن هذه المشاركة تأتي ترسيخا لثقافة العبور الآمن، من خلال الالتزام باستخدام ممرات المشاة والجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، والحرص على التأكد من خلو الطريق قبل العبور، داعيًا أفراد المجتمع إلى تجنب العبور العشوائي لما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم وسلامة الآخرين.

وحذّر السائقين من الانشغال بغير الطريق عند معابر المشاة، وضرورة الانتباه التام وإعطاء الأولوية للمشاة، خاصة في مناطق المدارس حيث يتطلب الأمر مزيدًا من الحيطة والحذر لحماية الطلبة أثناء عبورهم.

ودعا السائقين إلى ضرورة التركيز الكامل أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف أو الانشغال بأي مؤثرات تشتت الانتباه، مؤكدًا أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، خصوصًا بالقرب من المدارس، حفاظًا على سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.

وحث مستخدمي السكوتر الكهربائي على الالتزام بالمسارات المخصصة وارتداء معدات السلامة، وتجنب القيادة المتهورة أو استخدام الهاتف أثناء التنقل، بما يسهم في تعزيز السلامة والوقاية من الحوادث.

وأكد أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، تتطلب وعيًا وتعاونًا من جميع أفراد المجتمع، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.