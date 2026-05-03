نادي الشارقة بطلاً للدوري العام للكاراتيه - فئة "الكوميتيه"

الشارقة في 3 مايو/وام/ توج نادي الشارقة ببطولة الدوري العام للكاراتيه - فئة الكوميتيه على مستوى الرجال للمرة السادسة على التوالي وذلك في ختام المنافسات التي استضافتها صالة النادي بالحزانة على مدار أسبوعين.

فيما حقق فريق الناشئين اللقب الثالث على التوالي في البطولة التي شهدت مشاركة 110 لاعبين يمثلون 11 نادياً من الدولة.

كانت فئتا الشباب والناشئين قد حسمتا أيضا درع الدوري مبكراً خلال الجولة الأولى فيما أضافت فئتا الرجال والأشبال إنجازاً آخر بتتويجهما بدرع الدوري العام لمنافسات الكاتا.

وأكد لاعبو الفريق تفوقهم المطلق هذا الموسم بعدما نجحوا في حصد جميع ألقاب الدوري العام لمنافسات الكوميتيه بمختلف فئاتها في إنجاز يعكس موسماً استثنائياً تُوج بدرع الدوري لفئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال.

وأوضح المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية أن هذا الإنجاز يعكس الهيمنة الكاملة للنادي على رياضة الكاراتيه في الدولة مشيراً إلى أن التتويج السادس توالياً جاء نتيجة عمل مؤسسي متكامل ورؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ ريادة النادي في مختلف الفئات السنية.

وأضاف أن السيطرة على جميع ألقاب الكوميتيه هذا الموسم تعكس الفارق الفني الكبير الذي وصل إليه لاعبو النادي مشيراً إلى أن ما تحقق هو ثمرة جهود مشتركة من الأجهزة الفنية والإدارية التي تعمل بروح الفريق الواحد إلى جانب القاعدة الواسعة من اللاعبين المواطنين الذين يشكلون العمود الفقري لهذه النجاحات.

وأوضح أن الاستثمار في الفئات السنية واكتشاف المواهب وصقلها وفق برامج مدروسة كان من أبرز العوامل التي قادت النادي إلى تحقيق هذه الإنجازات موجها الشكر لمجلس إدارة نادي الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي على دعمهما .

ونوه بالتعاون المثمر مع اتحاد اللعبة وأكد أن هذا التعاون يسهم في تطوير الكاراتيه على مستوى الدولة ويعزز من مكانة النادي رافدا أساسيا للمنتخبات الوطنية.