"جوجل" تطلق مشروع إنشاء أول مركز بيانات لها في النمسا

فيينا في 3 مايو/وام/ بدأت شركة "جوجل" أعمال بناء أول مركز بيانات لها في النمسا على مساحة 50 هكتارا بولاية "النمسا العليا"، بقدرة تشغيلية تبلغ 150 ميجاوات، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي.

يعمل مركز البيانات الجديد بطاقة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، ويعتمد على الطاقة الشمسية والأنظمة الكهروضوئية وإعادة استخدام الحرارة الناتجة عن الخوادم في العمليات الصناعية وشبكات التدفئة المركزية.

يمثل المشروع دفعة هائلة للابتكار والبنية التحتية الرقمية في النمسا، إضافة إلى توفير آلاف الوظائف بشكل غير مباشر في قطاع البناء، ونحو 100 وظيفة مباشرة لمهندسين وفنيين ذوي كفاءة عالية.

يمثل المشروع خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة النمسا وقدراتها على المستوى الأوروبي، كمركز اقتصادي متقدم في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

يرتكز المشروع بشكل أساسي على الشراكة التعليمية والتعاون الوثيق مع الجامعات، وتطوير المناهج الدراسية وبرامج شهادات الذكاء الاصطناعي، لضمان تدريب الكوادر التقنية اللازمة.