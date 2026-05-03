اتحاد الإمارات لكرة القدم يتوج فرق 12 و13 و14 عاماً بنادي الإمارات بدرع الدوري

رأس الخيمة في 3 مايو / وام / توج اتحاد الإمارات لكرة القدم فرق 12 و13 و14 عاماً بنادي الإمارات بدرع الدوري، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النادي على مستوى المراحل السنية.

شهد مراسم التتويج يحيى المطروشي عضو مجلس إدارة الاتحاد عضو لجنة المسابقات ومحمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وأحمد محمد الشملان النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وتسلمت الفرق الثلاثة الميداليات الذهبية ودرع الدوري الخاص بكل فئة سنية وسط أجواء احتفالية مميزة.

وقال محمود حسن الشمسي إن هذا التتويج يأتي مكملاً لتتويج فريقي 10 و11 عاماً بدرعي الدوري، وفريق 21 بكأس الإمارات قبل أيام قللية وهو ما يعكس حجم العمل الكبير المبذول في قطاع المراحل السنية بالنادي.

وأكد أن هذا الإنجاز يجسد الجهود المتواصلة للأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب الدعم المستمر من مجلس الإدارة، مشيداً بالمستويات المتميزة التي قدمها اللاعبون طوال الموسم، والتي أثمرت هذا الحصاد المشرف.

وأضاف أن الاستثمار في الفئات العمرية من الركائز الأساسية في استراتيجية نادي الإمارات، لما له من دور محوري في إعداد وصقل المواهب، وبناء قاعدة قوية تدعم الفريق الأول والمنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى أولياء الأمور على دعمهم المستمر لأبنائهم، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر بين الأسرة والنادي يسهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات.

وشدد على أن نادي الإمارات سيواصل العمل وفق هذا النهج، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز مكانته كأحد الاندية الداعمة للمواهب .