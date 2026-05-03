مدارس الإمارات الوطنية تفتح باب التسجيل في برنامج المنح الدراسية

أبوظبي في 3 مايو/ وام / أعلنت مدارس الإمارات الوطنية عن فتح باب التسجيل في "برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين" للسنة الأكاديمية 2026-2027.

ويأتي ذلك في إطار التزام المدارس الراسخ بإعداد أجيال متميّزة أكاديميًا ووطنيًا، قادرة على المنافسة والابتكار والإسهام الفاعل في خدمة المجتمع والوطن، بما يعكس حرص المدارس على توفير فرص تعليمية متكافئة للطلبة المتفوقين والموهوبين، وتمكينهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم في بيئة تعليمية متقدّمة ومحفّزة على الإبداع والتميّز.

وأكد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، أن البرنامج يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى أن استمرار برنامج المنح الدراسية يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها، سواءً من خلال استقطاب الطلبة المتفوقين أو تعزيز بيئة تنافسية إيجابية داخل المدارس.

وقال معاليه: أثبت البرنامج خلال الدورات السابقة أثره الإيجابي في استقطاب الطلبة المتميّزين أكاديميًا والموهوبين، كما أسهم في تعزيز روح المنافسة الإيجابية داخل المجتمع المدرسي، وتشجيع الطلبة للحفاظ على مستويات عالية من الأداء والتحصيل والالتزام، ونؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الطالب، وأن دعم الطلبة المتفوقين والموهوبين هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن.

وأوضح لاتشلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، أن برنامج المنح الدراسية يُعدّ من المبادرات المهمّة التي تُميّز "مدارس الإمارات الوطنية"، لما له من دور في استقطاب الطلبة المتميّزين أكاديميًا والموهوبين في مختلف المجالات، وقد انعكس ذلك بصورة واضحة على الطلبة المستفيدين من المنح خلال السنوات الماضية، حيث حقّق كثير منهم نتائج أكاديمية متقدّمة، وشاركوا في مسابقات علمية ورياضية وفنية على مستوى الدولة، كما برز عدد منهم في مجالات القيادة والعمل التطوعي وخدمة المجتمع، وحصل بعضهم على فرص قبول جامعي متميّزة داخل الدولة وخارجها.

وأطلقت "مدارس الإمارات الوطنية" البرنامج لأول مرة في السنة الأكاديمية 2023- 2024 مع تخصيص 100 منحة دراسية، تُغطّي ما بين 25% إلى 100% من الرسوم الدراسية، للطلبة من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر، ضمن فئتي "الجدارة الأكاديمية" و"المواهب"، وقد استفاد من البرنامج 175 طالبًا وطالبة من مختلف الجنسيات.

ويواصل البرنامج عمله في دورته الحالية مع التركيز على استقطاب الطلبة الذين لديهم سجل أكاديمي متميز أو إنجازات بارزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والآداب والفنون والرياضة والمشاركة المجتمعية.

كما تسعى المدارس إلى بناء شراكات فاعلة مع أولياء الأمور والمؤسّسات والجهات المختلفة، بما يُعزّز جودة العملية التعليمية ويخدم تطلّعات الطلبة وأسرهم، ويؤكّد مكانة المدارس كبيئة تعليمية حاضنة للتميّز، وشريك أساسي في دعم توجّهات دولة الإمارات نحو بناء الإنسان، وتمكين الطاقات الوطنية الواعدة، وإعداد قيادات المستقبل القادرة على مواصلة مسيرة التنمية والنهضة في الدولة.

ودعت "مدارس الإمارات الوطنية" الطلاب لتقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لــ"مدارس الإمارات الوطنية" (www.ens.sch.ae)، أو صفحة "المنح الدراسية"، والاطّلاع على شروط ومعايير برنامج المنح الدراسية؛ مشيرةً إلى أن الفترة المحددة للتسجيل ستستمر حتى 30 يونيو 2026 ، كما خصصت البريد الإلكتروني (ensscholarship@ctr.ens.sch.ae) للتواصل مع فروع المدارس المختلفة أو للاستفسارات.