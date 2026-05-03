مجلس التعاون الخليجي والبرلمان الأوروبي بحثان تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي

الرياض في 3 مايو/ وام / بحث معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة راينهولد لوباتكا الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي بين مجلس والبرلمان بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم العلاقات الخليجية - الأوروبية.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول السبل المثلى والمقترحات لتعزيز العلاقات بين الجانبين كما تطرق اللقاء إلى المستجدات بالمنطقة حيث جدد أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي دعمهم لدول مجلس التعاون إزاء الاعتداءات الإيرانية الأخيرة عليها.

وقال معالي الأمين العام إن دول مجلس التعاون تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين بما يخدم التنمية والازدهار والأمن والاستقرار.

وأضاف أن زيارة الوفد البرلماني الأوروبي للأمانة العامة لمجلس التعاون تعزز العلاقات الخليجية - الأوروبية وتفتح مجالات أوسع للتعاون بينهما.

