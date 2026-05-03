نادي دبي لأصحاب الهمم يعزز صدارته لدوري السلة على الكراسي المتحركة

دبي في 3 مايو/ وام / واصل نادي دبي لأصحاب الهمم صدارته لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة "5×5" الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الوطنية، للموسم الرياضي 2025-2026، مع ختام منافسات الجولة السابعة التي أقيمت أمس وشهدت مواجهات قوية عكست ارتفاع المستوى الفني بين الفرق المشاركة.

وحقق نادي دبي فوزاً مهماً على ضيفه نادي العين بنتيجة 50-39، بعد أداء متوازن وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء، ليعزز موقعه في الصدارة.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على صالة نادي خورفكان للمعاقين، تفوق فريق خورفكان على ضيفه نادي عجمان بنتيجة 66-10، في لقاء شهد أفضلية لأصحاب الأرض.

وبهذه النتائج، يتصدر نادي دبي لأصحاب الهمم الترتيب برصيد 11 نقطة، يليه نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ثم نادي خورفكان للمعاقين ثالثاً برصيد 8 نقاط، فيما يحتل نادي العين لأصحاب الهمم المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويأتي نادي عجمان لذوي الإعاقة في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.