فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات "الأسد الإفريقي 2026" في المغرب

الرباط في 3 مايو/ وام / أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا والقوات المسلحة الملكية المغربية أن جنديين أمريكيين فقدا خلال مشاركتهما في مناورات عسكرية بالمغرب.

وقالت مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية المغربية، في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء إنه تم فقد جنديين أمريكيين مشاركين في تمرين "الأسد الإفريقي 2026"، أمس السبت، على مستوى جرف صخري في كاب درعة، بمنطقة طانطان وقد باشرت القوات المغربية والأمريكية ومن دول أخرى مشاركة في تمرين "الأسد الإفريقي" على الفور عمليات بحث وإنقاذ منسقة، شملت وسائل برية وجوية وبحرية.

وأضافت أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث، وأنه سيتم تقديم معلومات إضافية تباعا حسب تطور الوضع.

من جهة أخرى، أكدت القيادة الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في بيان، إن البحث جار بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية وغيرها من القوات التابعة لقيادة المناورات، مشيرة إلى أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق.

