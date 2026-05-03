نجاح كبير لسباق زايد الخيري في إثيوبيا بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية

أديس آبابا في 3 مايو/ وام / اختتمت العاصمة الإثيوبية أديس آبابا اليوم فعاليات سباق زايد الخيري، الذي أقيم للمرة الأولى في "ساحة مسكل" وسط المدينة، لمسافة 5 كلم، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية ضمن فئات الرجال والسيدات وأصحاب الهمم.

واحتشد الآلاف على الطرق القريبة من ساحة مسكل وسط العاصمة، وداخل الساحة المخصصة للفعاليات، منذ الساعة السادسة صباحا، وتفاعلوا مع البرامج والفعاليات المصاحبة التي شهدتها الفترة الصباحية، ونظمتها اللجنة العليا المنظمة بالتعاون مع اللجنة المحلية، بمشاركة فرقة العيالة الإماراتية، بعروضها التراثية التي حظيت بالإشادة من الجماهير الإثيوبية.

وأسفرت منافسات أصحاب الهمم في فئة الرجال عن فوز أبيبي جيمدنين بالمركز الأول، تلاه هابتامو ويدي في المركز الثاني، ثم ميكي ديفافا في المركز الثالث، بينما شهدت فئة السيدات منافسة قوية، وتفوقت خلالها ميزا جيتو محرزة المركز الأول، وحلّت تيجيست دوجاسا في المركز الثاني، بينما نالت ميزا إلياس المركز الثالث.

وتصدرت أليشيجن باويكي فئة السيدات ضمن النخبة، محرزة المركز الأول، وحققت شيتو جومي المركز الثاني، ونالت روبي ديدا بالمركز الثالث، بينما تمكن نيبريت كينداي من الفوز بالمركز الأول في فئة الرجال من النخبة، وجاء في المركز الثاني أورجاسا نيجاسا، وحصد جيزاشو موسى المركز الثالث.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الجوائز المقدمة للفائزين وإجمالها 150 ألف درهم، أضفت طابعا تنافسيا على الحدث، في جانبه الرياضي، بالإضافة إلى هدفه الإنساني.

توج الفائزين سعادة محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى إثيوبيا، والفريق الركن "م" محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، وسعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وميكيو محمد أباديقا، وزير الدولة لتطوير الرياضة بإثيوبيا، والعداء الإثيوبي العالمي هايلي جبريسيلاسي، والبطلة الأولمبية الإثيوبية ميزيريت ديفار.

كما حضر سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي كمشارك في إطار دعم مجلس أبوظبي الرياضي للحدث.

وأكد الفريق الركن "م" محمد هلال الكعبي، أن سباق زايد الخيري يواصل مسيرته الإنسانية في محطة جديدة بإثيوبيا، وسط نجاح كبير للفعاليات التي أقيمت صباح اليوم في وسط العاصمة، ليرسخ مكانته العالمية في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمرضى والمرافق الصحية، ترجمة لرؤية دولة الإمارات، ومكانتها العالمية في دعم ورعاية المشاريع الخيرية والإنسانية حول العالم.

وتوجه الفريق الركن "م" محمد هلال الكعبي، بالشكر والتقدير إلى الحكومة الإثيوبية، ووزارة الرياضة، وكافة الجهات المختصة، على التعاون الكبير، وتقديم جميع المتطلبات التي أسهمت في دعم نجاح هذه النسخة، كما عبر عن تقديره لجهود السفارة الإماراتية في إثيوبيا على تعاونها، وحرصها على وضع الترتيبات، والتدابير الخاصة بنجاح السباق، ما كان له أثر ملموس وبارز في النجاح اللافت الذي حققته هذه النسخة من سباق زايد الخيري.