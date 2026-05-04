2.3 مليار درهم صافي أرباح "2 بوينت زيرو" خلال الربع الأول

أبوظبي في 4 مايو/ وام/ أعلنت مجموعة "2 بوينت زيرو"، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 1,823%، وتحقيق صافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 2.3 مليار درهم، في أداء يعكس توحيد النتائج المالية عقب عملية الدمج مع "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة".

وأسهم الأداء القوي للمجموعة في تحقيق أرباح معدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة) بلغت 2.5 مليار درهم، مقارنة بـ 0.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025.

وارتفع صافي الأرباح من شركات المجموعة بنسبة 1,610% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوحيد نتائج كل من "تندام" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة"، بجانب النمو القوي عبر مختلف القطاعات.

ويشمل صافي الأرباح المُعلن والبالغ 2.3 مليار درهم مكاسب إعادة تقييم غير محققة بقيمة 1.1 مليار درهم ناتجة عن الاستثمارات الأساسية وتقلبات السوق.

وواصلت مجموعة "2 بوينت زيرو" تعزيز مبادرات التكامل والتحول الرقمي عبر جميع قطاعاتها، بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويحافظ على زخم الإيرادات. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 1,823% على أساس سنوي لتبلغ 9.9 مليار درهم، مدفوعة بالنمو العضوي وتوحيد نتائج "تندام" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة".

وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستواه القوي عند 30%، بما يؤكد استدامة الربحية عبر محفظة الأعمال الأساسية.

كما حافظت مجموعة "2 بوينت زيرو" على متانة ميزانيتها العمومية، مدعومة برصيد نقدي يبلغ 9.5 مليار درهم ونسبة مديونية إلى حقوق ملكية قدرها 0.31. ويواصل تنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة، إذ تبني المجموعة محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعاتها الرئيسية، وتعمل على اغتنام فرص استثمارية عالية العائد من خلال ذراعها الاستثماري.

وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو"، إن هذا الربع شهد نشاطاً ملحوظاً، حيث استكملت المجموعة الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 60.8% في مجموعة "ISEM" للتغليف بقيمة 704 ملايين درهم، ليصبح قطاع التغليف سادس قطاعاتها الاستهلاكية، كما شاركها في جولة التمويل من الفئة G لشركة "WHOOP".

وأضافت أنه من خلال "إي بوينت زيرو" وقعت المجموعة اتفاقية للاستحواذ على حصة 100% في شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز" في الولايات المتحدة بقيمة 2.25 مليار دولار، في خطوة مهمة نحو التوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية.

وأوضحت أن هذه النتائج تعكس أهمية النهج الذي تلتزم المجموعة به، وهو التركيز على تحقيق أداء قوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية، وليس على نتائج ربع سنوي واحد فقط ما يجعل هذا الانضباط هو ما يتيح لها الحفاظ على أدائها في ظل الظروف التي يمر بها العالم .