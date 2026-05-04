دولي كرة القدم المصغرة يعلن أجندة 2026-2027 ويشيد بجهود الإمارات

براغ في 4 مايو/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، في تقرير له اليوم، عن أجندته المقبلة والفعاليات المقررة في عدد من دول العالم خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وعام 2027، مشيدا بجهود الإمارات في تطور اللعبة على الصعيد العربي من خلال رئاسة الاتحاد.

وأكد أشرف بن صالحة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات/وام/ أن الأجندة المقبلة تتضمن حزمة من البطولات العالمية والقارية، بجانب برامج تطويرية شاملة للمدربين والحكام، وتوسع إستراتيجي في قاعدة الدول الأعضاء.

وأوضح أن المسابقات القارية تتضمن كأس أمم أوروبا في سلوفاكيا خلال الفترة من 27 مايو إلى 4 يونيو 2026 بمشاركة 24 منتخبا، وسيتم الإعلان على هامش البطولة عن شراكة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، ثم كأس أمم آسيا في أغسطس بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وكأس أفريقيا للسيدات في الفترة من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026 بالكاميرون، وكأس أمم أفريقيا للرجال في غينيا كوناكري خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2027.

وأشار إلى اعتماد كأس العالم للسيدات بكرواتيا في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2026، وبالتزامن مع الحدث ستنطلق كأس العالم تحت 23 عاما خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، كما يقام كأس العالم 2027 في مدينة برنو بجمهورية التشيك في يونيو 2027، بمشاركة 32 منتخبا سيتم الكشف عنها حسب نتائج المسابقات القارية.

وكشف نائب رئيس الاتحاد الدولي عن مسارات احترافية لضمان جودة الأداء الفني والتحكيمي، بإقامة برنامج جديد للمدربين يشمل الحصول على دبلومات الاتحاد الدولي" إيه وبي"، نظرا لأهميتها في الحصول على الإجازة الفنية المعتمدة دوليا، بإشراف المدرب المكسيكي روني أورتيز، صاحب الإنجاز التاريخي مع منتخب المكسيك في مونديال 2019.

ونوه بإطلاق برنامج متكامل لتكوين الحكام يشمل 3 مستويات هي الوطني والقاري والنخبة، مضيفا أن الشهر الماضي شهد انضمام مجموعة كبيرة من الدول لعضوية الاتحاد الدولي، ما يعزز الانتشار العالمي للعبة، وهي السودان، وسوريا، ولبنان، والسنغال، وساحل العاج، وأوغندا، والكاميرون، وكوستاريكا، وناميبيا، وكينيا، ومالي، وجنوب أفريقيا.

وأشار إلى اعتماد نظام التصنيف الشهري الجديد، الذي يرتكز على احتساب نتائج المنتخبات في آخر نسختين من كأس العالم وآخر نسخة من البطولات القارية، مشيدا بما حققه المنتخب الإماراتي من قفزة نوعية ومركزا متميزا بفضل الجهود المبذولة من خلال سعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، رئيس الاتحاد العربي، وسرمد الزدجالي المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة وفريق العمل الإماراتي.

وحول الاستثمار الرياضي، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي، إن الكونفدرالية الأفريقية ستنظم في يونيو المقبل حفل قرعة كأس أفريقيا بغينيا، وسيتم بالتزامن معه إطلاق منتدى الاستثماري الرياضي في مدينة كوناكري بحضور شركات دولية كبرى مهتمة بالاستثمار في قطاع كرة القدم المصغرة، مضيفا أنه يتم التحضير حاليا لسلسلة من المفاجآت على المستوى العربي، خصوصا بعد انضمام دول عربية جديدة للاتحاد العربي لضمان النهوض باللعبة وتطويرها في كافة الدول العربية.