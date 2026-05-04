صراع الصدارة والمقاعد الآسيوية يشتعل في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 4 مايو/ وام/ تنطلق غداً منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام على مدار يومين، وتشهد مواجهة مهمة لفريق العين المتصدر، حيث يحل ضيفاً على الشارقة في ملعبه يوم الأربعاء، ثاني أيام الجولة، طامحاً إلى تحقيق الفوز والتتويج بلقب المسابقة قبل جولتين من الختام.

ويحتاج العين، متصدر جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، إلى الفوز فقط على الشارقة من أجل ضمان التتويج باللقب، دون انتظار نتائجه في الجولتين 25 و26، حتى في حال فوز شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة وأقرب ملاحقيه، في مبارياته الثلاث المتبقية.

ويملك العين الأفضلية في هذه الحالة، نظراً لتفوقه على شباب الأهلي ذهاباً وإياباً هذا الموسم.

ويحل شباب الأهلي ضيفاً على النصر في استاد آل مكتوم يوم الأربعاء أيضاً.

وتشهد الجولة كذلك قمة تجمع الوحدة، صاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة، مع الوصل، صاحب المركز الرابع بالرصيد نفسه، على استاد آل نهيان يوم الأربعاء، حيث يسعى الفريقان إلى تحسين موقعيهما وحجز مقعد مؤهل للمشاركة الآسيوية في الموسم المقبل.

وفي بقية مواجهات الجولة، يلتقي غداً الثلاثاء كل من عجمان مع الجزيرة على استاد راشد بن سعيد، وبني ياس مع الظفرة على استاد بني ياس، ودبا مع البطائح على استاد دبا، وكلباء مع خورفكان على استاد كلباء.