"السباق إلى دبي للجولف" / ليندبيرج يحقق إنجازه الأول ويتصدر "السلسلة الآسيوية"

أنقرة في 4 مايو/ وام/ نال اللاعب السويدي ميكايل ليندبيرج اللقب الشرفي، باعتباره بطل "السلسلة الآسيوية" هذا الموسم في منافسات "السباق إلى دبي"، ضمن جولة دي بي ورلد للجولف، وذلك في ختام بطولة تركيا المفتوحة التي توّج بلقبها أمس، وهو الأول في مسيرته في الجولة التي تتواصل منافساتها بمشاركة نخبة نجوم العالم، الذين يتنافسون على حجز المقاعد المؤهلة إلى النهائيات المقرر إقامتها في دولة الإمارات في أبوظبي ودبي على التوالي خلال نوفمبر المقبل.

ونجح اللاعب، البالغ من العمر 33 عاماً، في إنهاء انتظار دام طويلاً، وفي مشاركته رقم 70 في إحدى بطولات جولة دي بي ورلد، انضم إلى قائمة الفائزين بالألقاب، بعدما أنهى المنافسات التي أقيمت برعاية الخطوط الجوية التركية، برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

وكسب ليندبيرج بفضل هذا اللقب صدارة ترتيب بطولات "السلسلة الآسيوية" التي أقيمت منافساتها عبر أربع بطولات في الصين (بطولتان)، والهند، وتركيا، وذلك بإجمالي 822 نقطة.

كما استفاد ليندبيرج من فوزه بالتقدم في التصنيف العالمي الصادر اليوم الاثنين لـ"السباق إلى دبي"، حيث يحتل المركز السابع بإجمالي 1031 نقطة، من خلال مشاركته في 10 بطولات هذا الموسم.

وحصد ليندبيرج، نظير تتويجه باللقب الشرفي لـ"السلسلة الآسيوية"، بطاقة المشاركة في بطولة أميركا "بي جي أيه"، إحدى البطولات الأربع الكبرى في رياضة الجولف، بجانب المشاركة في سلسلة بطولات "باك 9" هذا الموسم ضمن جولة دي بي ورلد، فضلاً عن جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار أميركي.

وتُعد بطولة تركيا المفتوحة المحطة رقم 17 هذا الموسم، حيث من المقرر أن تطوف المنافسات التي تحمل اسم وشعار دبي حول العالم تحت مسمى "السباق إلى دبي"، 25 دولة لإقامة 42 بطولة على الأقل.

وتقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في "ياس لينكس" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في "نادي عقارات جميرا للجولف" خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.