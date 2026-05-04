فتح باب التسجيل في بطولة المواهب للرماية بالشارقة

دبي في 4 مايو/ وام/ أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، اعتماد النسخة الأولى من بطولة المواهب للرماية، والمقررة يومي 16 و17 مايو الجاري في نادي الشارقة الرياضي، وفتح باب التسجيل للمبتدئين والمحترفين، عبر منصات اتحاد الإمارات للرماية.

وأكدت اللجنة المنظمة، في بيان، أن البطولة التي تقام بالتعاون مع اتحاد الرماية، وبدعم من وزارة الرياضة، للرماة والراميات عمر 12 إلى 16 عاما، تعد جزءا أساسيا من مبادرة "رماة المستقبل"، التابعة لاتحاد الرماية، والمعتمدة ضمن برنامج الإمارات لتطوير الرماية.

وأوضحت أن الفائزين سيحصلون على ميداليات وجوائز تقديرية ومالية، بجانب اختيار نخبة من المشاركين للانضمام إلى برامج التطوير ضمن مبادرة "رماة المستقبل"، بإشراف اتحاد الإمارات للرماية وبالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه، أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن البطولة خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الرياضات التخصصية وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات الفردية مثل الرماية.

ولفت إلى أنها تقام في إطار رؤية متكاملة لاكتشاف الطاقات الواعدة، وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها، بما يعزز حضور دولة الإمارات في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، والتكامل بين الجهات الرياضية لبناء جيل قادر على تحقيق الإنجازات.

من جهته، قال سعادة محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، إن البطولة تعد نقلة نوعية في مسار تطوير اللعبة، مشيرا إلى أهمية دمج البطولات التنافسية مع برامج التطوير طويلة المدى، لاسيما أن المنافسة إحدى الركائز الأساسية ضمن مبادرة "رماة المستقبل"، لبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات، عبر توفير بيئة احترافية متكاملة تجمع بين المنافسة والتطوير المستمر.

وأضاف أن برنامج الإمارات لتطوير الرماية يشكّل الإطار الإستراتيجي لهذه الجهود، لاكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، والعمل على تطويرها وفق منهجية علمية حديثة.