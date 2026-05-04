"بلدية عجمان" تنظم مجلس "مساحات خضراء تحتضن الجميع"

عجمان في 4 مايو/ وام/ نظّمت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، جلسة "مساحات خضراء تحتضن الجميع"، وذلك ضمن مبادرة "مجالس المجتمع"، وبالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ونادي عجمان لذوي الإعاقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بمشاركة واسعة من موظفي الدائرة وممثلي الجهات المعنية.

يأتي ذلك انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، وتهيئة بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها، وتحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للدائرة والمتمثلة في زيادة نصيب الفرد من المساحات العامة، وضمان شمولية الدمج في المرافق والخدمات لجميع الفئات المجتمعية.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن إمارة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بدعم أصحاب الهمم، وتحرص على توفير كافة مقومات الحياة الكريمة لهم، مشيراً إلى أن الحدائق العامة تشكّل إحدى أبرز المرافق الحيوية التي يتم تطويرها لتكون صديقة للجميع ومهيأة لاحتياجات مختلف الفئات.

وأوضح أن الدائرة حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، من بينها الحصول على مواصفات السلامة والصحة المهنية، ومواصفة التنمية المستدامة في المجتمعات، إضافة إلى مواصفة المسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى افتتاح "حديقة السعادة" لأصحاب الهمم في عام 2020، وحصول عدد من حدائق الإمارة على جوائز مرموقة، منها جائزة العلم الأخضر لحديقة العلم، وجائزة العز لحديقة الرقايب، بجانب حصول كورنيش عجمان على جائزتي العلم الأخضر والعلم الأزرق، لافتا إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بلغت 98%، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تعزيز جودة الحياة، وتمكين أصحاب الهمم، وترسيخ مكانة عجمان كمدينة صديقة للبيئة ومجتمع يحتضن الجميع.

من جانبه أضاف أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، أن الدائرة نالت اعتراف الاتحاد العالمي للمعاقين لمراكز الخدمة، وجائزة الأفكار العربية عن فئة رعاية وتمكين أصحاب الهمم، فضلاً عن حصولها في عام 2025 على جائزة الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية عن فئة دمج أصحاب الهمم، مؤكداً العمل وفقًا لإستراتيجية متكاملة خاصة بأصحاب الهمم.

وأشار إلى أن إدارة الزراعة والحدائق العامة تعمل بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030، والتي تضع الإنسان محوراً أساسياً للاستثمار والتنمية، موضحاً أن الاستراتيجية تتضمن تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في بيئة العمل، ورفع كفاءة الموظفين في التعامل معهم، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وشاملة.

من جهتها، أشادت سعادة منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بمستوى التعاون القائم بين الجهات المختلفة في الإمارة، مؤكدة أن أصحاب الهمم يمثلون محور العمل والاهتمام الدائم.

ولفتت إلى حرص الجمعية على إطلاق برامج ومبادرات مستدامة على مدار العام لتمكين هذه الفئة وتعزيز مشاركتها المجتمعية، مثمنةً الشراكة الفاعلة مع دائرة البلدية والتخطيط والمؤسسات ذات العلاقة.

وتخلل المجلس مداخلات من ممثلي نادي عجمان للإعاقة، بجانب استعراض قدمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حول أبرز خدماتها وبرامجها في مجالات التأهيل والتدريب والحرف، ودورها في تمكين أصحاب الهمم.

كما استعرضت الدائرة جهودها في تطوير الحدائق العامة، حيث تضم الإمارة 45 حديقة، منها 35 حديقة مهيأة لأصحاب الإعاقة الحركية، و4 حدائق حاصلة على اعتماد دولي، بجانب تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل لـ10 حدائق وفق أفضل المعايير.

وأكد المجلس استمرارية العمل على توفير بيئة مستدامة وشاملة، من خلال تهيئة المرافق لتكون سهلة الاستخدام للجميع، بما يشمل إنشاء ممرات ومنحدرات مخصصة للكراسي المتحركة، وتوفير مرافق صحية ملائمة، بجانب دعم الوصول إلى الحدائق عبر خدمات نقل مناسبة وتسهيلات في المواقف.

وعلى هامش المجلس نظمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية معرضًا لعرض منتجات أصحاب الهمم في مجال المشغولات اليدوية والصناعات المتنوعة.

وثمن المشاركون جهود الدائرة وعملها الذي لا يتوقف لتقديم أفضل الخدمات والمشاريع والمبادرات لذوي الهمم، وقدموا جملة من المقترحات والأفكار التي سترفع لأصحاب القرار لتحويلها لمشاريع واقعية يلمس أثرها الجميع.