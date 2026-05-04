"دبي لأصحاب الهمم" يسيطر على فردي وزوجي بطولة البولينج للإعاقة السمعية

دبي في 4 مايو/ وام/ سيطر لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم على منافسات الفردي والزوجي في بطولة البوليج لذوي الإعاقة السمعية، التي نظمتها اللجنة البارالمبية الوطنية، أمس على صالة أبوظبي الدولية للبولينج.

وفرض لاعبو دبي سيطرتهم على المراكز الثلاث الأوائل في منافسات الفردي، حيث تصدر داريو كاتانزار المركز الأول برصيد 1192 نقطة، وتلاه زميله طارق شهاب مراد في المركز الثاني برصيد 11278 نقطة، ثم وليد خالج رضوان ثالثاً بـ1122 نقطة.

وفي منافسات الزوجي، واصل لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم سيطرتهم وفازوا بالمركزين الأول والثاني عن طريق الثنائي وليد خالد رضوان وأيمن سالم المقبالي اللذين حلا في المركز الأول، وطارق شهاب وداريو كاتانزار في المركز الثاني، فيما جاء ثنائي نادي العين لأصحاب الهمم محمد خميس العيسائي ومطر علي الرميثي في المركز الثالث.

ومن المنتظر تتويج الفائزين في هاتين الفئتين عقب نهاية جميع منافسات البولينج الأسبوع المقبل.