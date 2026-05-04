صندوق الوطن يدعم إطلاق عدد من "بودكاست" كمنصات فكرية لتعزيز الهوية

أبوظبي في 4 مايو/ وام/ يواصل صندوق الوطن، برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق، إطلاق المبادرات الثقافية والمعرفية النوعية التي تسهم في الحفاظ على هوية الوطن وتعزيز ارتباط الشباب بوطنهم، وتقديمه بأساليب عصرية تتماشى مع تطلعات الأجيال الجديدة، إذ دعم الصندوق إطلاق بودكاست "الهنوف"، وبودكاست"نبض الهوية" اللذين يشكّلان منصة ثقافية مبتكرة تُعنى بالحوار المعرفي والفكري حول الهوية الوطنية وثقافتها المتجذرة.

يأتي ذلك في إطار جهود الصندوق الهادفة إلى تعزيز المحتوى المعرفي المرتبط بالهوية الوطنية الإماراتية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن لدى كافة فئات المجتمع.

وأكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن،أن رؤية الصندوق، المستلهمة من توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تقوم على دعم المبادرات التي تعزز الاعتزاز بالهوية الوطنية، وتُبرز القيم الإماراتية الأصيلة، وفي مقدمتها الولاء للقيادة والانتماء للوطن، والانفتاح الواعي على العالم مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية.

وأوضح أن بودكاست "الهنوف" يمثل نموذجاً متقدماً لهذا التوجه، لما يقدمه من حوارات معمقة مع رموز الفكر والثقافة والفن في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن البودكاست يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال تسليط الضوء على الموروث الثقافي والفني الإماراتي، وتوثيق تجارب القيادات الفكرية والإبداعية التي أسهمت في ترسيخ ثقافة الهوية في المجتمع، بجانب تقديم محتوى ثقافي جذاب يجمع بين الفائدة والمتعة، ويحفّز المتلقي على التفكير والتفاعل، بما يسهم في نشر الوعي الثقافي وتعميق المعرفة بتاريخ الإمارات وتحولاتها الحضارية.

وأضاف أن المشروع لا يكتفي بتقديم محتوى معرفي تقليدي، بل يعمل على بناء مجتمع رقمي واعٍ، يستهدف الشباب والأجيال الجديدة، بجانب المثقفين والمهنيين والمهتمين بالتراث والفنون، مستفيداً من الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، وقدرتها على نقل الرسائل الثقافية بأسلوب جذاب ومؤثر، لافتا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع إستراتيجية الصندوق في دعم المبادرات التي تستخدم الإعلام الجديد أداة فاعلة لتعزيز القيم الوطنية.

وقال سعادته، إن دعم الصندوق لهذه النوعية من المشاريع الإعلامية والفكرية يأتي انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية الاستثمار في المحتوى الثقافي والإعلامي الهادف، باعتباره أحد أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي المجتمعي، لا سيما لدى فئة الشباب.

وأكد أن المشروع يجسد النهج الذي يتبناه الصندوق في دعم الكتاب والمبدعين الإماراتيين، كما يأتي امتداداً لدور راسخ اضطلع به الصندوق خلال السنوات الماضية في تمكين ودعم المبدعين الإماراتيين في مجالات الكتابة والتأليف والبحث الثقافي والفكري، موضحا أن الصندوق قدم بالفعل دعما متواصلا للمبدعين من خلال المبادرات المتنوعة التي أسهمت في إتاحة الفرصة للكتّاب والباحثين والشعراء الإماراتيين لنشر مؤلفاتهم وإبراز إنتاجهم الفكري، بما يعزز حضور الهوية الوطنية في المكتبة العربية، ويرسخ الرواية الإماراتية المنطلقة من قيم المجتمع وتاريخه وتجربته التنموية.

وأشاد القرقاوي بدور الشاعرة والإعلامية الهنوف محمد، مقدمة البرنامج، مؤكداً أن خبرتها الممتدة لأكثر من 20 عاماً في مجالات الثقافة والفنون والإعلام، تمثل قيمة مضافة حقيقية للبودكاست، وتسهم في تقديم محتوى يتمتع بالمصداقية والعمق المهني.

وأشار إلى أن أسلوب البرنامج الحواري، القائم على النقاش المفتوح وتبادل الخبرات، يتيح للضيوف التعبير عن رؤاهم وتجاربهم بكل شفافية وثراء معرفي.

ويضم بودكاست "الهنوف"، الذي تم الانتهاء من تسجيل حلقاته كافة، 15 حلقة تتراوح مدة كل منها بين 30 و45 دقيقة، ويتميّز بإنتاج بصري ذي جودة سينمائية عالية، تعكس حرص القائمين عليه على تقديم محتوى راقٍ يواكب أعلى المعايير الإعلامية.

واستضاف البرنامج نخبة من الرموز الفكرية والثقافية والفنية في دولة الإمارات، من بينهم الأستاذة فاطمة المغني، والشاعر والإعلامي سيف السعدي، والأستاذ علي عبيد الهاملي، والدكتور عارف الشيخ، والدكتور حمد بن صراي، والمستشار والمؤرخ علي المطروشي، والشاعر والإعلامي ماجد عبد الرحمن، والفنانة التشكيلية كريمة الشوملي، والفنان ناجي الحاي، والكاتب والباحث فهد المعمري، والشاعر والكاتب طلال الجنيبي، والأستاذة حصة لوتاه، والأستاذ ناصر حديد، والمستشار صلاح الحليان، والأستاذ ناصر الظاهري.

كما أعلن صندوق الوطن عن دعمه لإطلاق بودكاست "نبض الهوية"، الذي تقدّمه إشراق مبارك، في إطار جهوده المستمرة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي بها لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال مبادرات ثقافية وإعلامية مبتكرة، ويأتي هذا الدعم انطلاقاً من إيمان الصندوق بأن الهوية الوطنية ليست مجرد مفهوم يُتداول بالكلمات، بل هي شعور يُعاش في تفاصيل الحياة اليومية، ويتجلّى في السلوكيات البسيطة، وطريقة التفاعل بين الناس، واحترام المكان، والكلمة الطيبة، والتصرفات التي تعكس القيم الأصيلة للمجتمع.

ويقدّم بودكاست "نبض الهوية" محتوى معرفيا هادفاً يسعى في كل حلقة إلى الاقتراب من مفهوم الهوية الوطنية وفهمه بعمق، من خلال مواقف يومية بسيطة قد تمر سريعاً، لكنها تحمل في جوهرها دلالات عميقة عن الانتماء والوعي والاعتزاز بالهوية.

كما يسلّط البودكاست الضوء على أن الهوية حاضرة قبل الإنجازات والمناسبات الوطنية، ومتجذّرة في أدق تفاصيل الحياة اليومية.

وأكد الصندوق استمراره في دعم المشاريع الإبداعية التي تُسهم في إبراز الهوية الوطنية بأساليب معاصرة ومؤثرة، وتعكس روح المجتمع وقيمه من خلال التفاصيل الصغيرة التي تشكّل جوهر الهوية.