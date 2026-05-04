"ستارت إيه دي" و"نيويورك أبوظبي" تعلنان الفائزين ببرنامج حاضنة ريادة الأعمال

أبوظبي في 4 مايو/ وام/ أعلنت ستارت إيه دي، مسرعة الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، بالشراكة مع أجيليتي، عن أسماء الفائزين بجائزة برنامج حاضنة ريادة الأعمال، وهو برنامج خاص بمؤسسي المشاريع من الطلاب، يركز على تطوير المشاريع في القطاعات الأكثر أهمية في دولة الإمارات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة، والتطبيقات العملية.

ووقع الاختيار على ثلاثة فرق تميزت بمشاريعها، وتمكنت من إحراز تطور واضح خلال البرنامج، وأثبتت قدرتها على إحداث تغيير ملموس.

وفاز فريق مشروع "توينابل" بالجائزة الأولى "جائزة أجيليتي للابتكار"، و Twynable منصة توأم رقمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المرافق، تقوم بدمج نماذج معلومات البناء (BIM) وبيانات الحساسات والسجلات التشغيلية ضمن نظام ذكي موحّد للمباني، بما يتيح رؤى استباقية قائمة على البيانات.

وفاز فريق مشروع كوليدجد (Colleged) بالجائزة الثانية ، وهي منصة عالمية تربط بين طلاب المدارس الثانوية ومرشدين موثوقين من أبرز الجامعات حول العالم، بنموذج تفاعلي مباشر، وتوفر إرشادًا شفافًا وميسور التكلفة لعمليات القبول الجامعي عبر نظام ضمان قائم على العمولة.

فيما نال جائزة اختيار الجمهور، فريق مشروع لما اديوكيشن (Lemma Education) ، وهي منصة تعليم رياضيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعتمد على التفاعل الصوتي، تساعد الطلاب على شرح خطوات تفكيرهم بشكل فوري، ما يعزز الفهم العميق ويطوّر مهارات حل المسائل.

وأعرب أشوين جوشي، مدير منصة ستارت إيه دي، عن سعادته بهذا الإنجاز المهم لمؤسسي المشاريع من الطلاب ومجتمع ريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث أثبت المشاركون في هذه النسخة من البرنامج اهتمامهم بالتقنيات المتقدمة، والتزامهم بمعالجة أبرز التحديات العملية في القطاعات الأكثر أهمية لدولة الإمارات والمنطقة عموما.

كما أعرب عن امتنان الجامعة لشركائها والجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال على مساعدتهم الطلاب على صقل أفكارهم وتجربة نماذجهم وتطوير حلولهم للمستقبل.

وشارك في البرنامج 40 عضو فريق ومؤسس مشروع من أكثر من 20 دولة، وشملت مشاريعهم أكثر من سبعة قطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا الطبية والمالية والتعليمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وعمل الطلاب المشاركون على تطوير مشاريعهم مستفيدين من الإرشادات وبرامج تدريبية منظمة والتواصل مع الشركات والمستثمرين وحاضنات الأعمال في جميع قطاعات منظومة الابتكار بدولة الإمارات.

ويندرج برنامج حاضنة ريادة الأعمال من جامعة نيويورك أبوظبي في إطار جهود ستارت إيه دي الأوسع لدعم تطوير المشاريع الناشئة في المراحل المبكرة، من خلال شراكات مع جهات أكاديمية وأخرى من القطاعين العام والخاص.