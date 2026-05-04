الأولمبياد الخاص الإثيوبي: سباق زايد الخيري إضافة نوعية للدمج المجتمعي

أديس آبابا في 4 مايو/ وام / أكد الأولمبياد الخاص الإثيوبي أن سباق زايد الخيري في أديس آبابا إضافة نوعية كبيرة في تعزيز الدمج المجتمعي، بعد مشاركة مميزة لـ40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم.

وقالت سيتولدا بيبايو، المديرة الوطنية للأولمبياد الخاص في إثيوبيا، إن الحدث برمزيته الكبيرة حقق نجاحاً مميزاً، وأكد أهمية شعار الأولمبياد الخاص حول قيم الدمج والعطاء والتمكين في المجتمع، بما يحقق أهداف وجود هذه الفئة في فعاليات رياضية مع الأسوياء، مشيدة بجهود دولة الإمارات في تنظيم الحدث لأول مرة أمس في "ساحة مسكل" وسط العاصمة أديس أبابا لمسافة 5 كلم، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية.

وأضافت أن الأولمبياد الخاص الإثيوبي يتطلع مستقبلاً إلى مثل هذه المشاركات، لاسيما أن اللاعبين واللاعبات عبروا عن تقدير كبير لفكرة إقامة الحدث، وتوفير بيئة محفزة لهم، وتشجيعهم على الإنخراط في فعالياته، خصوصاً أن الهدف من السباق ليس تنافساً رياضياً فقط، وإنما دعم الجهود الخيرية والإنسانية للمرضى والمراكز العلاجية حول العالم.