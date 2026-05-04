جامعة عجمان الخامسة محليا والثانية عالميا في مؤشر "التعاون الدولي" بتصنيف "يو إس نيوز"

عجمان في 4 مايو/ وام / حققت جامعة عجمان المرتبة الخامسة على مستوى الدولة، و337 على مستوى آسيا، و1032 عالميًا ضمن تصنيف "يو إس نيوز آند وورد ريبورت" لأفضل الجامعات عالميًا لعام 2026 U.S. News & World Report، مما يؤكد مكانة الجامعة البحثية واتساع نطاق ارتباطها بالمجتمع الأكاديمي الدولي.

وسجلت الجامعة نتيجة بارزة في تصنيف هذا العام بتحقيقها المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر "التعاون الدولي"، الذي يقيس نسبة الأبحاث المنشورة بالشراكة مع باحثين ومؤسسات دولية.

ويعد هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تعكس مستوى اندماج المؤسسات الأكاديمية في شبكات البحث العالمية، وقدرتها على الإسهام في إنتاج المعرفة ضمن منظومات بحثية متعددة.

كما حققت الجامعة نتائج متقدمة في مؤشرات الاقتباسات البحثية التي تقيس مستوى تأثير الإنتاج العلمي، حيث جاءت في المرتبة 184 عالميًا في مؤشر التأثير المرجعي المعياري، والمرتبة 192 عالميًا في نسبة الأبحاث المصنفة ضمن أعلى 10% من حيث عدد الاقتباسات، إضافة إلى المرتبة 277 عالميًا في نسبة الأبحاث عالية الاقتباس ضمن أعلى 1% عالميًا.

وتؤكد هذه النتائج اتساع حضور أبحاث الجامعة في الأدبيات العلمية الدولية، وتعزيز تأثيرها في مجالات بحثية متعددة.

وتعمل جامعة عجمان، بصفتها مؤسسة غير ربحية، وفق نموذج يقوم على إعادة استثمار مواردها في تطوير القدرات الأكاديمية، وتعزيز البنية التحتية البحثية، واستقطاب الكفاءات العلمية، بما يدعم استمرارية النمو المؤسسي ويعزز قدرتها على توسيع نطاق أنشطتها البحثية والتعليمية على المدى الطويل.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: تعكس هذه النتائج العمل المؤسسي الراسخ الذي تنتهجه الجامعة لبناء شراكات بحثية فاعلة، وتوسيع نطاق حضور الجامعة ضمن شبكات البحث الدولية لافتا إلى أن تحقيق مرتبة متقدمة عالميًا في مؤشر التعاون الدولي يؤكد أن باحثي الجامعة يعملون ضمن منظومات علمية مترابطة تسهم في تطوير المعرفة وتعزيز جودة المخرجات البحثية.

وأضاف : بصفتها مؤسسة غير ربحية، فإن تركيز جامعة عجمان ينصب على بناء قدرات أكاديمية وبحثية مستدامة، والاستثمار في بيئات علمية قادرة على إنتاج معرفة ذات قيمة تطبيقية وتؤكد هذه النتائج أن المسار الذي تنتهجه الجامعة يحقق نتائج ملموسة، ويعزز دورها في الإسهام في تطوير المعرفة وخدمة المجتمع.

ويعتمد تصنيف U.S. News & World Report لأفضل الجامعات عالميًا على مجموعة من المؤشرات التي تشمل السمعة البحثية، وحجم الإنتاج العلمي، وتأثير الاقتباسات، ومستوى التعاون الدولي، وهي مؤشرات معتمدة عالميًا لقياس جودة البحث العلمي واتساع نطاق تأثيره.