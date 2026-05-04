حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء

الشارقة في 4 مايو/ وام / ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، اليوم، اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء، وذلك في مقر الجامعة.

وأشاد سموه بالمستوى الذي وصلت إليه جامعة كلباء خلال الفترة الماضية، والذي عكسته التقارير الدورية للإنجازات، إلى جانب الشراكات المتعددة التي أبرمتها الجامعة، موجهاً سموه شكره وتقديره للقائمين عليها، وأعضاء مجلسها، واللجان المتخصصة، لما أظهروه من حرص كبير على الارتقاء بها.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن مسيرة الإمارة في التعليم العالي انطلقت بجامعتي الشارقة والأميركية في الشارقة، واللتين تبوأتا مكانة مرموقة بين الجامعات، قياساً بمستوى خريجيهما في مختلف التخصصات، مبيناً سموه أن التوجه نحو إنشاء جامعات تخصصية في مدن الإمارة سيعود بالنفع على المدن وأهلها مثل العلوم الرياضية في كلباء، والعلوم البحرية في خورفكان، والعلوم الزراعية والحيوانية في الذيد.

واعتمد المجلس الإستراتيجية الخمسية لجامعة كلباء للأعوام 2026-2031، والتي ترتكز على محاور التميز في الأداء المؤسسي والاستدامة، وتعزيز أثر البحث العلمي والابتكار، وتعزيز قابلية توظيف الطلبة والجاهزية لسوق العمل، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية فاعلة وتعزيز الحضور العالمي، وتمكين التعلم المستمر والتحول الرقمي، والتكامل المجتمعي والتحول نحو رفاه مستدام.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور جورج ناسيس نائباً لمدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، كما تم اعتماد تعيين عميدين لكليتي إدارة الأعمال، والحوسبة والأنظمة الذكية.

واعتمد المجلس طرح برنامج علم الأحياء والمختص بالكائنات الحية في جميع أشكالها وظواهرها، كما ناقش المجلس تحديثات الحصول على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي، لطرح برامج أكاديمية جديدة تشمل بكالوريوس العلوم في إعادة التأهيل الرياضي، وبكالوريوس العلوم في التغذية الرياضية والرفاه الصحي، وبكالوريوس العلوم في الرياضات الإلكترونية والتقنيات التفاعلية، وبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، بالإضافة إلى مسارين تخصصيين ضمن البرنامج الحالي في التربية البدنية وعلوم الرياضة؛ مسار التربية البدنية ومسار التدريب والإدارة الرياضية.

واستعرضت الدكتورة نجوى الحوسني مديرة جامعة كلباء موجزاً لأبرز إنجازات الجامعة خلال الفترة الأكاديمية الماضية، والتي شملت مجالات التطوير الأكاديمي، وتعزيز البحث العلمي، وخدمة المجتمع، إلى جانب التقدم في مسارات التحول الرقمي.

واطّلع المجلس على تقارير وتوصيات لجانه الفرعية، وهي اللجنة الأكاديمية، واللجنة المالية، ولجنة الالتزام والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية، حيث تم اعتماد حزمة من التوصيات والمبادرات التطويرية الداعمة لمسيرة الجامعة، وتعزيز جاهزيتها للمرحلة المقبلة.

وعلى هامش الاجتماع، زار صاحب السمو رئيس جامعة كلباء معرضاً لطلبة الجامعة استعرضوا خلاله أبرز إنجازاتهم على المستوى الرياضي والبحوث العلمية التي شاركوا بها وعدد من الإبداعات الأدبية بالإضافة إلى نتاجهم الأدبي، إلى جانب العروض العلمية المرتبطة بمشاركاتهم في المؤتمر السنوي للكلية الأوروبية لعلوم الرياضة في سويسرا، بما يعكس مستوى التميز الطلابي والانخراط الفاعل في المحافل الدولية.

حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية، وعلي أحمد الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتورة نجوى الحوسني مدير جامعة كلباء، والدكتور أحمد سعيد المزروعي مدير بلدية كلباء، والدكتور حميد مجول النعيمي مستشار رئيس جامعة الشارقة، والدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات السابق، والدكتور عبدالله صالح السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الفجيرة السابق، والدكتورة مريم سالم المراشدة العميد السابق لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، والدكتور جاستن بيتر اوكونور أستاذ مشارك في العلوم الرياضية والقياس والتقييم بجامعة موناش الأسترالية، وفيصل جاسم المدفع رئيس تمويل الأعمال في مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتورة عائشة رضا البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وبشاير حسن المنصوري مدير فرع دائرة الأشغال العامة بمدينة كلباء، والدكتورة فرح عبدالقادر نجا أستاذة علوم التغذية بكلية الطب في جامعة الشارقة.