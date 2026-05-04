"الشارقة للمتاحف" تشارك في "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 4 مايو/ وام / تشارك هيئة الشارقة للمتاحف، ممثلة بمتحف الشارقة البحري، في فعاليات الدورة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات 2026"، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظمه مجموعة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع عدد من الجهات، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الحالي في مركز أدنيك أبوظبي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على إبراز دور المتاحف كمؤسسات ثقافية تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز ارتباط التراث الوطني بجوانب الابتكار والتصنيع، بما ينسجم مع الاستراتيجية الصناعية للدولة.

ويقدم متحف الشارقة البحري لزواره تجربة معرفية متكاملة من خلال عرض مجموعة من المقتنيات والحرف التقليدية والجلسات الحوارية، التي تسلط الضوء على أنماط الحياة البحرية في دولة الإمارات، بدءاً من صناعة السفن والصيد، وصولاً إلى الغوص على اللؤلؤ والتجارة والملاحة البحرية.

وتستعرض الهيئة تطور الممارسات البحرية التقليدية، بما في ذلك أدوات الملاحة مثل البوصلة والأسطرلاب والساعة الشمسية والرملية، إلى جانب أدوات الغوص والبحث عن اللؤلؤ وأدوات الصيد وصناعة السفن التقليدية.

كما تشمل المعروضات نماذج من السفن التقليدية التي لعبت دوراً محورياً في الحياة البحرية، مثل الشاحوف والبوم والبتيل والبدن والسمبوك، والتي تعكس تطور صناعة السفن واستخداماتها المختلفة.

وبالتوازي مع المعروضات، تقدم الهيئة برنامجاً تفاعلياً يضم عروضاً حية للحرف البحرية التقليدية، إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان "دور المرأة في رحلات الغوص في التراث الإماراتي" تُعقد في السادس من مايو، وتسلط الضوء على إسهامات المرأة الإماراتية في مجتمع الغوص.

وأكدت هيئة الشارقة للمتاحف أن مشاركتها تهدف إلى إبراز الحرف التقليدية بوصفها ركيزة للمعرفة والإبداع، إلى جانب تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي وتقديمه بأساليب مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل.