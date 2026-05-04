"كرومتيك" تطلق عملياتها في أبوظبي خلال "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 4 مايو/ وام / أطلقت شركة "كرومتيك" المتخصصة في الحلول الهندسية المتقدمة عملياتها في أبوظبي في خطوة إستراتيجية تستهدف تعزيز جاهزية العمليات في القطاعات الحيوية بما يشمل الدفاع والطيران والطاقة والنقل والصناعات المتقدمة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مشاركة الشركة في منصة "اصنع في الإمارات 2026" وفي ظل تسارع توجه الدولة نحو تعزيز قدراتها الصناعية وتوطين المعرفة التقنية حيث تركز «كرومتيك» على تقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتقليل فترات التوقف وتعزيز موثوقية الأنظمة والمكونات الحساسة.

وقال توماس كارل كروم الرئيس التنفيذي للشركة الأم: ندخل سوق الإمارات كشريك طويل الأمد لدعم الجاهزية التشغيلية في القطاعات الحيوية مستندين إلى خبرة تمتد لنحو 70 عاماً في الأسواق العالمية بما يمكننا من تقديم حلول هندسية تعزز الأداء والاستدامة.

وأكد جاسم مبارك مسعود الظاهري عضو مجلس الإدارة أن دخول شركات عالمية متخصصة مثل "كرومتيك" يمثل إضافة نوعية للقطاع الصناعي في الدولة لا سيما في المجالات التي تتطلب مستويات عالية من الدقة بما يدعم توجهات الإمارات نحو تطوير الصناعات المتقدمة ورفع كفاءة العمليات وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال مايكل كريستيان جليتشاوف المدير التنفيذي للشركة في دولة الإمارات: يمثل إطلاق عملياتنا في أبوظبي خطوة محورية تعكس التزامنا بدعم الأسواق التي تضع الابتكار الصناعي والجاهزية التشغيلية ضمن أولوياتها ونتطلع إلى بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تعزيز موثوقية الأصول الصناعية وخلق قيمة مستدامة.

وتسعى "كرومتيك" من خلال تواجدها في أبوظبي إلى بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات الصناعية والحكومية والمساهمة في تطوير منظومة متكاملة تدعم استمرارية العمليات ورفع كفاءة الأصول الصناعية بما يتماشى مع رؤية الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة.

كما تعمل الشركة على نقل خبراتها الهندسية إلى السوق المحلية مع التركيز على تطوير حلول مخصصة تلبي احتياجات البيئات التشغيلية عالية الحساسية بما يدعم أعلى معايير الجودة والسلامة.

يذكر أن "كرومتيك" تمتلك خبرة طويلة في تقديم حلول هندسية متقدمة لعملاء حول العالم حيث أسهمت تقنياتها في تعزيز الأداء وإطالة عمر المكونات الحيوية عبر عدد من القطاعات الاستراتيجية.