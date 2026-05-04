"رافد" تعزز حلولها الرقمية لتمكين المتعامل من إنجاز معاملاته بسهولة وكفاءة

الشارقة في 4 مايو/ وام / تواصل "رافد لحلول المركبات" إحدى شركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة تطوير منظومة متكاملة لخدمات المركبات في إمارة الشارقة من خلال تقديم حلول تشغيلية ورقمية متقدمة تغطي احتياجات الأفراد والمؤسسات وتشمل إدارة الحوادث والمساعدة على الطريق وفحص وصيانة المركبات ضمن نموذج خدمي متكامل يعزز كفاءة القطاع ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وتعتمد "رافد" على منصة رقمية موحدة تشمل تطبيقها الرقمي الذي يتيح للمتعاملين إنجاز مجموعة واسعة من الخدمات بسهولة وسرعة على مدار الساعة ضمن تجربة رقمية سلسلة تعزز مفاهيم الابتكار وجودة الحياة.

وقال أحمد المشرخ المدير العام لرافد لحلول المركبات: نعمل في رافد على تطوير منظومة رقمية متكاملة تعيد تعريف تجربة خدمات المركبات من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء وتمثل هذه الخدمات خطوة متقدمة نحو تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسهولة مع تقليل الوقت والجهد ورفع جودة الحياة.

وأضاف: نواصل الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي بما يسهم في تعزيز جاهزية الخدمات ودعم استمرارية الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة كنموذج رائد في تقديم الخدمات الرقمية والمستدامة.

وتوفر "رافد" خدمات فحص المركبات في موقع العميل دون الحاجة إلى نقلها بما يشمل تسجيل المركبات التجارية وتجديد وتسجيل المركبات الثقيلة وفحص التصدير ما يسهم في تقليل وقت التوقف التشغيلي ورفع كفاءة الأداء كما تقدم حلولًا رقمية لإدارة الصيانة تتيح حجز المواعيد وتحديد الأعطال مسبقًا الأمر الذي يعزز جاهزية المركبات وينظم العمليات التشغيلية إلى جانب خدمات المساعدة على الطريق التي تضمن استمرارية الأعمال وتقليص زمن التعطل.

وتسهم حلول "رافد" الرقمية في تمكين المتعاملين من إنجاز خدماتهم بشكل ذاتي وتوفير الوقت والتكاليف إلى جانب رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة المستخدم من خلال خدمات مرنة ومتكاملة.

وتؤكد "رافد" التزامها بمواصلة تطوير خدماتها الرقمية بما يواكب تطلعات المتعاملين ويدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.