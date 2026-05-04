550 ألف مستفيد من مشروع الأضاحي لـ"الهلال الأحمر" داخل الدولة وخارجها

أبوظبي في 4 مايو/ وام / أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم حملة مشروع الأضاحي لهذا العام تحت شعار "عطاؤكم .. عيدهم" ويستفيد منه 550 ألف شخص داخل الدولة وخارجها، بتكلفة مبدئية تقدر بأكثر من 12 مليون درهم، حيث يستفيد من المشروع حوالي 50 ألف شخص داخل الدولة، بقيمة أربعة ملايين و300 ألف درهم، إلى جانب 500 ألف شخص في 45 دولة حول العالم، يستفيدون من برنامج الأضاحي بقيمة 7 ملايين و700 ألف درهم، فيما يستفيد من برنامج كسوة العيد 2750 يتيما داخل الدولة.

وحددت الهيئة قيمة الأضحية داخل الدولة بـ 800 درهم، وخارجها بقيمة 500 درهم، وأعلنت أن ميزانية المشروع وعدد المستفيدين قابلة للزيادة بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياتها.

وقال سعادة عمير محمد المهيري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة بمناسبة إطلاق حملة الأضاحي، إن الحملة تتزامن مع عام الأسرة الذي يهدف، للحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات المتينة التي تجمع أفراد الأسرة، كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي المزدهر، وباعتبارها نواة المجتمع ومنها يبدأ البناء ويستمر العطاء.

وأضاف أن هذه الحملة أصبحت موسما جامعا لقيم الخير والعطاء، ومناسبة لتعزيز مضامين البر والتكافل والتراحم، التي يتميز بها مجتمع الإمارات المعطاء، وهي أيضا جسر للتواصل مع المجتمعات الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، وواحدة من وسائل إيصال رسائل المحبة والسلام من شعب الإمارات إلى شعوب العالم كافة.

وأكد أن مشروع الأضاحي بجانب تعظيمه لشعيرة الأضحية، فإنه يعزز جانب المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات والشركات، وهذا يتجلى بوضوح في حجم الشراكة والدعم والتجاوب الذي تجده حملة الأضاحي كل عام.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتحقيق أهداف مشروع الأضاحي على الساحتين المحلية والدولية، وأن مراكزها على مستوى الدولة أكملت استعداداتها لتنفيذ مشروع الاضاحي بالصورة التي تحقق أهدافها، وتلبي تطلعات المستفيدين منه.

وقال إن الهيئة تتوخى توسيع مظلة المستفيدين من المشروع هذا العام، وتحرص على أن يكون أكثر شمولا للشرائح التي تستهدفها محليا.

وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارجيا، أوضح المهيري أن الهيئة حرصت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة، ليشمل عشرات الآلاف في حوالي 45 دولة حول العالم.

وقال نائب الأمين العام إن الهدف من هذه الحملة هو تعزيز روح التضامن الإنساني مع إخوتنا في العديد من الدول، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركائها في الخارج لتنفيذ المشروع بالصورة التي تحقق أهدافه.

وأكد اكتمال الترتيبات لتعزيز فعاليات الحملة، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ الهيئة المختلفة.

وتقدم بالشكر لشركاء الهلال الأحمر وهم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وشركة مدن القابضة، ومركز تريندز للبحوث والدراسات.

من جانبه أكد سعادة سالم الريس العامري، نائب الأمين العام لقطاع الاستثمار في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح لوكالة انباء الامارات "وام" أن مبادرة "عطاؤكم .. عيدهم" تعكس النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، وتعزيز دور المجتمع في دعم الفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للشراكة المجتمعية الفاعلة من خلال ما تتضمنه من برامج ومشاريع إنسانية تسهم في تلبية احتياجات المستفيدين.

وأكد أن الهيئة مستمرة في تطوير مبادراتها الخيرية وتوسيع نطاق المستفيدين منها بما يعزز أثرها الإنساني ويواكب تطلعات المجتمع واحتياجاته، معرباً عن الشكر لجميع أفراد المجتمع والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة.