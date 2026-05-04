دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تحصد 4 جوائز من "ستيفي 2026"

عجمان في 4 مايو/ وام / نالت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان نصيباً وافراً من جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، محققة إنجازاً مميزاً يسجل باسم عجمان، حيث حصدت 4 جوائز مرموقة في مجالات الابتكار والتفاعل المجتمعي والشمولية.

ويجسّد هذا الإنجاز الرائد، توجهات رؤية عجمان 2030 "عجمان للناس"، التي تضع الإنسان في صميم كل السياسات والمبادرات، وتؤكد التزام الدائرة بتطوير تجربة سياحية متكاملة ترتكز على الابتكار والاستدامة.

وتُعدّ جوائز "ستيفي" من أبرز برامج تكريم الابتكار المؤسسي في العالم، حيث استقطبت في دورتها لهذا العام أكثر من 1400 ترشيح من مؤسسات تمثل 18 دولة، وخضعت المشاركات لتقييم أكثر من 150 خبيراً دولياً في ثماني لجان تحكيم متخصصة.

وتوزّعت الجوائز الأربع على فئتين؛ إذ حصدت الدائرة جائزة فضية في فئة "الإنجاز المبتكر في التفاعل المجتمعي والأثر المجتمعي" عن مبادرة تصميم الفعاليات بالتشارك المجتمعي، وهي منصة رقمية متكاملة تُتيح لأفراد المجتمع والزوار المشاركة في اقتراح الفعاليات السياحية وتصميمها، إلى جانب توليد تقارير ذكية تُمكّن متخذي القرار من إطلاق فعاليات تلامس اهتمامات الناس وتُعزز هوية عجمان السياحية.

وجاءت الجوائز البرونزية الثلاث لتُكمل صورة منظومة ابتكارية متكاملة؛ إذ نالت الدائرة جائزة "الابتكار في الخدمات الحكومية" عن مبادرة عجمان وجهة سياحية ميسّرة وشاملة، التي طوّرت منصة رقمية تُمكّن أصحاب الهمم والزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة من استكشاف الوجهات والخدمات السياحية بسهولة عبر خرائط تفاعلية وخدمات مُخصَّصة.

كما حازت جائزة "التميز في الابتكار في الذكاء الاصطناعي - حكومي" عن مشروع استشراف مستقبل السياحة باستخدام الذكاء الاصطناعي، منصة تفاعلية متقدمة توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع سياحية قابلة للتنفيذ.

وحلّقت الدائرة بجائزة "الابتكار في بناء المجتمعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي" عن حملة "أصالة إماراتية" التي نجحت في تحويل الهوية الثقافية الإماراتية إلى محتوى رقمي جذاب يصل إلى جمهور عالمي واسع.

وأعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، عن فخره بحصول الدائرة على هذه الجوائز المرموقة من "ستيفي 2026".

وقال إنّ هذا الإنجاز يجسّد رؤية عجمان 2030 "عجمان للناس"، حيث نضع الإنسان في قلب كل مبادرة وتطوير، مستمرون في العمل على ترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية مبتكرة، ومستدامة، تقدم تجربة رائدة لمواطنيها ومقيميها وزوارها.

من جانبه عبّر سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، عن اعتزازه بهذا التكريم الدولي، مؤكداً أن الجوائز الأربع تعكس مسيرة عمل ممنهجة تقوم على الابتكار الهادف والشراكة الفاعلة مع المجتمع.

وقال: تؤكد هذه الجوائز نجاح المسار الذي نتبعه في تطوير القطاع السياحي القائم على الشمولية وتوظيف التقنية وتعزيز ويعكس عمق الجهود التي يبذلها فريق الدائرة، وهي تزيدنا ثقةً بمواصلة البناء وتطوير مبادرات نوعية ترتقي بتجربة الزائر وتعزز مكانة عجمان وجهةً سياحية مبتكرة ومتميزة.

وتأتي هذه الجوائز امتداداً لمسيرة متواصلة من الإنجازات التي حققتها الدائرة على صعيد الابتكار الرقمي، إذ سبق أن استعرضت حزمة مبادراتها الذكية في معرض جيتكس العالمي، من بينها منصة "خطّط رحلتك" المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُتيح للزوار تخصيص مساراتهم السياحية بالكامل، إلى جانب جائزة "المبتكر السياحي" التي أطلقتها الدائرة لتحفيز الشباب على تطوير حلول إبداعية تُسهم في رسم مستقبل القطاع، وذلك في إطار التزام الدائرة ببناء قطاع سياحي مبتكر ومستدام يُرسّخ مكانة عجمان وجهةً رائدة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.