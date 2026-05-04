جامعة زايد و"دبي للثقافة" تحتفيان بتخريج الدفعة الأولى من برنامج إدارة المتاحف

دبي في 4 مايو/ وام / احتفت جامعة زايد وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج إدارة المتاحف والدراسات التقييمية في خطوة تجسد عمق شراكتهما الإستراتيجية الهادفة إلى إعداد كفاءات إماراتية مؤهلة لتولي أدوار قيادية في المتاحف والمؤسسات الثقافية.

أقيم الحفل في مركز الابتكار بحرم جامعة زايد في دبي بحضور هالة بدري مدير عام دبي للثقافة والدكتور كيفن هول مدير جامعة زايد ومنى فيصل القرق المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في دبي للثقافة إلى جانب عدد من المسؤولين والأكاديميين والطلبة المشاركين حيث قدم 10 طلاب مشاريعهم الختامية التي عكست حصيلة معارفهم وخبراتهم العملية خلال البرنامج.

وتم تطوير البرنامج بشكل مشترك بين معهد التعليم المهني والتعلم المستمر وكلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد بالتعاون مع دبي للثقافة امتدادا لشراكة اعلنت في عام 2025 ويجمع البرنامج بين التأهيل الاكاديمي والتدريب العملي بما يسهم في دعم نمو القطاع الثقافي في الدولة.

وأكد كيفن هول حرص الجامعة على تمكين جيل من القيادات الوطنية القادرة على تطوير القطاع الثقافي مشيرا إلى أن البرنامج يمثل نموذجا للتكامل بين التعليم والتطبيق العملي.

من جانبها أوضحت منى القرق أن البرنامج يعكس التزام دبي للثقافة بتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز دور المتاحف في حفظ الهوية الوطنية وتقديمها بصيغ معاصرة.

وشمل البرنامج رحلة تعليمية متكاملة تضمنت تدريبا عمليا لمدة 16 أسبوعا داخل متاحف دبي للثقافة و12 أسبوعا من المشاركة في الفعاليات الثقافية قبل عرض المشاريع أمام لجنة مشتركة مع توقع انتقال عدد من الخريجين إلى فرص عمل محتملة.

واختتمت الفعالية بتوزيع الشهادات على الخريجين مع توجه لإطلاق دفعة ثانية استنادا إلى نجاح التجربة.