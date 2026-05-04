خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي"

أبوظبي في 4 مايو/ وام / التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي" العالمية.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في قطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية.

كما استعرض اللقاء منظومة الأعمال في الدولة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ودعم البحث والتطوير في منظومة الابتكار، والبنية التحتية الذكية، وغيرها من المجالات التي تسهم في بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة.

حضر اللقاء معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.