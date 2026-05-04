"مدى ميديا" تُبرِمُ عقوداً بنحو مليار درهم في الربع الأول من 2026

دبي في 4 مايو/ وام/ أعلنت "مدى ميديا"، الشركة المشرفة على تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، توقيع عقود إعلانية جديدة خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 971.3 مليون درهم ، وبمدد تعاقدية تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام، ما يمثل انعكاساً للزخم الكبير والنمو المتزايد الذي يشهده القطاع والذي يرسخ مكانة دبي حاضنة استثمارية متقدمة في مجال الإعلانات الخارجية.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود مدى ميديا لتعزيز تنظيم وتطوير سوق الإعلانات الخارجية في الإمارة من خلال تأسيس شراكات طويلة الأمد والارتقاء بالبنية التحتية للقطاع وتحفيز التحول الرقمي، بما يدعم الاستثمارات النوعية ويسهم في رفع كفاءة المنظومة الإعلانية في المدينة، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء بيئة حضرية متكاملة تجمع بين الابتكار والاستدامة وجودة الحياة.

ويشهد قطاع الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات نمواً متواصلاً مدفوعاً بالثقة المتنامية والتحول الرقمي والتوسع الحضري، حيث تشير تقديرات تقارير PWC إلى أن إمارة دبي تستحوذ على نسبة 73% من حجم سوق الإعلانات الخارجية في الدولة مع استمرار نمو سوق الإعلانات الخارجية الرقمية كأحد أبرز محركات هذا التوسع.

وعلى المستوى العالمي، تشير تقارير WPP Media، المعروفة سابقاً باسم GroupM والتي تُعد الذراع الاستثمارية الإعلامية لمجموعة WPP العالمية للإعلان والاتصالات، إلى أن سوق الإعلانات الخارجية العالمي يتجاوز 50 مليار دولار أمريكي، مع توقعات باستمرار نموه خلال عام 2026. وفي الوقت نفسه، تفيد MAGNA، وهي وحدة الاستخبارات والاستثمار الإعلامي العالمية التابعة لشركة IPG Mediabrands، بأن القطاع يحافظ على معدلات نمو سنوية مستقرة تقارب 5%، مما يعزز جاذبيته أمام المستثمرين كأداة استثمارية طويلة الأجل.

وتعليقاً على الأداء الذي قدمته الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي، أكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة مدى ميديا، أن توقيع عقود إعلانية بقيمة تقارب مليار درهم وبآجال تعاقدية طويلة الأمد، يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، وثقة المستثمرين في استدامة نموه وقدرته على توليد عوائد مستقرة على المدى المتوسط والطويل.

وقال معاليه: مؤشرات الأداء المحققة تؤكد نجاح الشركة في إعادة هيكلة السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال بناء شراكات نوعية، وتطوير بنية تحتية متقدمة قائمة على الحلول الرقمية، بما يعزز كفاءة الأصول الإعلانية ويرفع من جاذبية القطاع كوجهة استثمارية تنافسية، مشيراً إلى أن الأداء المحقق، يعكس التحولات التي يشهدها القطاع عالمياً، حيث تتجه سوق الإعلانات الخارجية نحو مزيد من الرقمنة والتكامل مع منظومات المدن الذكية، وهو ما ينسجم مع توجهات دبي في ترسيخ نموذج حضري متكامل يجمع بين الابتكار والاستدامة وجودة الحياة.

كما أكد أن "مدى ميديا"، ستواصل العمل لتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتعزيز العوائد طويلة الأجل، ودعم نمو السوق بما يتماشى مع رؤية دبي الاقتصادية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لقطاع الإعلانات الخارجية.

من جانبه قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لمدى ميديا: تؤسس قيمة العقود التي وقعتها مدى ميديا خلال الربع الأول من العام الجاري لخطواتنا القادمة التي نسعى من خلالها لإعادة تشكيل البنية الهيكلية لقطاع الإعلانات الخارجية، كما تؤكد التزامنا بتقديم الدعم اللازم لتطوير القطاع، وتعكس الإمكانيات التي اكتسبتها الشركة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فضلاً عن القدرة على قيادة عمليات التوسع مع تبني أساليب عمل متطورة وممكنة تعزز الاستثمارات طويلة الأجل وتتيح فرصاً استثمارية استراتيجية عالية القيمة تسهم في تعزيز الناتج المحلي والازدهار الاقتصادي لإمارة دبي.

وأضاف: منذ تأسيس الشركة كان التركيز منصباً على التأسيس لأطر عمل تنظيمية وتشغيلية تعزز من الشفافية، وتسرع الإجراءات، وتمكننا في الوقت نفسه من إدارة وتشغيل واستثمار شبكة واسعة من أصول الإعلانات الخارجية في جميع أنحاء الإمارة، ما ساعدنا على ترسيخ الأسس التي يرتكز عليها القطاع، والنجاح في تحقيق التوازن ما بين الأولويات التجارية ومتطلبات الحفاظ على جمالية المشهد الحضري للمدينة.

وقال : نحن نتطلع للمضي قدماً عبر التوسع في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية للشركاء والمستثمرين، وتطوير البنية التحتية للإعلانات الخارجية في الإمارة، كما نعمل بكل طاقتنا لتسريع التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الإعلانات الخارجية المبرمجة لأجل دعم النمو المستدام في القطاع، وضمان تماشيه مع الاحتياجات المتغيرة للإمارة وسكانها وزوارها.

ويعكس إجمالي قيمة العقود التي أبرمتها مدى ميديا خلال الربع الأول من العام الحالي، الجهود التي تبذلها الشركة في سبيل تعزيز نمو القطاع وترسيخ مكانته كواحد من محركات العجلة الاقتصادية في الإمارة، كما يجسد ثقة الشركاء والمستثمرين في البيئة التنظيمية المتقدمة التي توفرها إمارة دبي لتطوير قطاع الإعلانات الخارجية، والنتائج المميزة للحلول التنظيمية والاستثمارية المتكاملة التي تقدمها الشركة لتعزيز كفاءة القطاع واستدامة نموه.

وتتولى مدى ميديا تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في دبي من خلال مجموعة من الأطر التنظيمية والإجراءات الواضحة والشفافة التي تضمن الالتزام بمعايير الدليل الفني للإعلانات الخارجية وكافة التشريعات المنظمة لسوق الإعلانات، كنموذج فريد من نوعه تسعى الإمارة من خلاله لتعزيز السلامة العامة والمرورية، والحفاظ على جمال المدينة واستدامتها تحقيقاً لمستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

كما تهدف للحفاظ على الهوية البصرية للإمارة عبر المساهمة في رسم مشهدها الحضري المتوازن ومنع التلوث البصري وتحفيز التحول الرقمي بما يتلاءم مع أفضل المعايير العالمية، ويأتي كل هذا مع الحرص على الحفاظ على معدلات النمو الاستثماري المميزة التي يشهدها قطاع الإعلانات الخارجية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.