1450 جولة تفتيشية تنفذها بلدية أم القيوين خلال أربعة أشهر

أم القيوين في 4 مايو/ وام / نفذت دائرة بلدية أم القيوين 1450 جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية خلال الأشهر الأربعة الماضية، شملت مختلف مناطق الإمارة، في مؤشر يعكس تكثيف الجهود الوقائية وتعزيز كفاءة منظومة سلامة الغذاء.

ويأتي ذلك في إطار خطة رقابية متكاملة تنفذها البلدية، تهدف إلى تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة.

وأكد عبيد غانم الصقال، مدير قطاع الصحة والسلامة والبيئة في البلدية أن الدائرة تكثيف حملاتها الرقابية في إطار خطة استباقية تستهدف مواكبة ارتفاع الإقبال على المنشآت الغذائية، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تواصل تنفيذ جولات دورية ومفاجئة لرصد أية مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، وفق الأنظمة المعتمدة، إلى حين تصويب أوضاعها.

وأوضح أن الحملات التي نفذها قطاع الصحة والسلامة والبيئة في الدائرة أسفرت عن فحص 1166 عينة غذائية في المختبر المركزي التابع لها، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وخلوّها من الملوثات، بما يعزز مستويات الثقة بجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

وأشار إلى أن عمليات التفتيش تركز على تقييم منظومة العمل داخل المنشآت الغذائية، بما يشمل أساليب التخزين والتحضير، ومستويات النظافة العامة، وصلاحية المواد الغذائية وجودتها، إضافة إلى آليات العرض والتداول، بما يضمن الالتزام بأفضل الممارسات في مجال سلامة الغذاء.

وأضاف أن الحملات تضمنت جانبا توعوياً استهدف العاملين في المنشآت الغذائية لتعزيز التزامهم بالاشتراطات الصحية وتطبيق المعايير الوقائية، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بسلامة الغذاء ورفع مستوى الامتثال.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى الإسهام في دعم هذه الجهود من خلال الإبلاغ عن أية ملاحظات عبر الرقم المجاني 800898، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان بيئة غذائية آمنة وصحية للجميع.