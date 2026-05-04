"إسلامية دبي" تطلق سلسلة محاضرات "الأسرة الإماراتية 2026"

دبي في 4 مايو/ وام / أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة محاضرات نوعية بعنوان "الأسرة الإماراتية 2026" ضمن مبادرة "نبض الأسرة" تحت شعار "حلول عملية لتحديات واقعية" وذلك في إطار دعمها لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لقيم عام الأسرة بما يعزز استقرار الأسرة الإماراتية ويرتقي بجودة حياتها انسجاماً مع رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وتنطلق السلسلة اعتباراً من اليوم وتستمر حتى شهر ديسمبر حيث تُعقد المحاضرات بشكل دوري في تمام الساعة 10:00 صباحاً وتقدمها عائشة الهاجري، أخصائي أول توعية دينية مستهدفة الأسر الإماراتية الراغبة في تطوير مهاراتها التربوية وتعزيز دورها الأسري.

وتأتي هذه السلسلة ضمن توجهات الدائرة في تعزيز حضورها المجتمعي عبر مبادرات نوعية تلامس احتياجات الأسرة وتستجيب لتحدياتها الواقعية حيث تتناول موضوعات محورية تشمل العناد فرط الحركة والتشتت والتربية المتزنة والتعامل مع المراهقين والذكاء العاطفي وإدارة الخلافات أمام الأبناء وغرس القيم الإيمانية والوطنية إلى جانب قضايا ترتبط ببناء الشخصية لدى الأبناء والبنات وتعزيز الهوية في ظل المتغيرات المعاصرة.

وأكدت عائشة الهاجري أن السلسلة تمثل امتداداً عملياً لمبادرة "نبض الأسرة" وتركز على تمكين الأسرة بالمعرفة والمهارات التطبيقية، مشيرة إلى أن الهدف منها يتمثل في تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق في الحياة اليومية

وأشارت إلى حرص الدائرة من خلال هذه المحاضرات على تقديم محتوى تربوي عميق يجمع بين الجانب المعرفي والشرعي والتطبيقي بما يسهم في تعزيز وعي الأسرة وقدرتها على التعامل مع التحديات المتغيرة بثقة واتزان.

وأضافت الهاجري أن السلسلة تنسجم مع إستراتيجية الدائرة في أن تكون أقرب إلى المجتمع من خلال مبادرات ذات أثر مستدام تعزز الوقاية الأسرية وتدعم بناء بيئة تربوية صحية قادرة على تنشئة أجيال معتزة بهويتها وقيمها الوطنية.