مجلس أولياء أمور الطلبة بدبا الحصن يستعرض مبادراته في "عام الأسرة"

الشارقة في 4 مايو/ وام / نظّم مجلس أولياء أمور الطلبة بمدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي أمس لقاء الشركاء الأول تحت عنوان "معاً لشراكة مستدامة نحو رفاه الأسرة" وذلك في إطار جهوده لتعزيز التعاون المؤسسي وتفعيل الشراكات المجتمعية بما يسهم في دعم الأسرة والارتقاء بجودة حياتها وذلك بحضور عدد من رؤساء ومديري وممثلي الدوائر إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية البارزة.

واستعرض اللقاء خطة المجلس ومجالات التعاون مع الشركاء لا سيما في مجالات البحوث والدراسات المجتمعية إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المبادرات والخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة ودورها في دعم الأسرة والطفل ومناقشة محور تكامل الجهود واستكشاف فرص التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات "عام الأسرة".

وأكد أحمد عبدالله النقبي رئيس المجلس أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات وضرورة خلق فرص تعاون فعّالة لتنفيذ مبادرات مشتركة على مستوى المدينة بما يخدم أولياء الأمور ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.

واستعرضت صفية النعيمي مسؤول المجلس أبرز مبادرات المجلس وإنجازاته خلال الربع الأول من “عام الأسرة” مؤكدة حرص المجلس على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في دعم أولياء الأمور وتعزيز دورهم التربوي.

وقدمت الدكتورة مريم المنصوري رئيس لجنة البحوث والشراكات عرضاً حول اختصاصات اللجنة مشيرة إلى أهمية التعاون المؤسسي في إعداد الورقة البحثية التي

يعمل عليها المجلس في الجانب السلوكي ودور هذه الدراسات في دعم صناعة القرار وتطوير المبادرات المجتمعية.

فيما استعرضت الدكتورة رشا المطروشي مدير مركز الطفل الخدمات والمرافق التي يوفرها المركز في دعم وتأهيل الأطفال وتنمية المواهب الطلابية مؤكدة دور المركز في بناء قدرات الأجيال وتعزيز إمكانياتهم.

وفي السياق ذاته تحدثت سهام الظهوري من دائرة التنمية الاقتصادية فرع دبا الحصن حول أبرز الخدمات التي تقدمها الدائرة ودورها في دعم وتمكين الأسرة اقتصادياً بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ورفاه الأسرة.

وتخلل اللقاء مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها تعزيز منظومة التشارك المؤسسي في إمارة الشارقة بما يسهم في تطوير الخدمات المجتمعية وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات.