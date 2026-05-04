أندية الشارقة لرياضة المرأة تحصد نتائج متقدمة في بطولة الفجيرة المفتوحة للجودو

الشارقة في 4 مايو/ وام / سجّلت أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حضورًا تنافسيًا لافتًا في بطولة الفجيرة المفتوحة للجودو التي أُقيمت يومي 2 و3 مايو الحالي بمشاركة عدد من الأندية والأكاديميات المحلية وشملت المنافسات فئتي الأشبال "U15" والشابات.

ففي منافسات الأشبال أحرز نادي كلباء الرياضي للمرأة المركز الثاني في الترتيب العام بعد حصده ثماني ميداليات بواقع أربع ذهبيات وأربع فضيات وجاءت الذهبيات عبر نورة سلطان (وزن -36 كغ) وسمية أحمد (وزن -48 كغ) ودانة علي (وزن -52 كغ) ورودينا محمد (وزن -57 كغ) فيما نالت الفضيات كل من حفصة خليفة (وزن -40 كغ) وخولة الأنصاري (وزن -52 كغ) وريم يوسف (وزن -44 كغ)، والريم عبدالله (وزن -57 كغ).

في المقابل حقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة المركز الثالث في فئة الأشبال بعد أن حصد سبع ميداليات بواقع ذهبية واحدة عبر سلمى أحمد (وزن +70 كغ) وفضية واحدة عن طريق شهد هشام (وزن -70 كغ) إلى جانب خمس ميداليات برونزية لكل من مرام أمير (وزن -40 كغ) وريم إسماعيل (وزن -44 كغ) واليازية محمد (وزن -44 كغ) ومهرة محمد (وزن -57 كغ) وملاك فاضل (وزن -63 كغ).

وفي منافسات الشابات واصل نادي كلباء الرياضي للمرأة نتائجه المتقدمة بحصوله على المركز الثاني في الترتيب العام، بعد أن حصد ست ميداليات، منها أربع ذهبيات عبر عائشة حسن (وزن -52 كغ)، وهيام علي (وزن -48 كغ)، وآية عدنان (وزن -70 كغ)، وحصة عبدالله (وزن -78 كغ)، إلى جانب برونزيتين عن طريق ندى راشد (وزن -44 كغ) وحور المراشدة (وزن -57 كغ).

وأكدت غنية السياسي مدربة الجودو في نادي كلباء الرياضي للمرأة أن النتائج التي تحققت في بطولة الفجيرة المفتوحة عكست مستوى الالتزام والتطور لدى اللاعبات مشيرة إلى أن البطولة شكّلت محطة مهمة لاختبار الجاهزية الفنية في ظل تنوع مستويات المنافسة.

وقالت: ما لمسناه خلال النزالات هو تحسن واضح في القدرة على تطبيق المهارات داخل البساط خاصة من حيث سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع مجريات النزال هذه المشاركات تتيح للاعبات اكتساب خبرة حقيقية وتسهم في بناء الثقة تدريجيًا وهو ما نركز عليه في هذه المرحلة العمرية.

وأوضحت لوسي جدّان مدربة الجودو في نادي الشارقة الرياضي للمرأة أن مشاركة الفريق في بطولة الفجيرة المفتوحة تأتي ضمن مسار تطوير طويل المدى يركز على بناء المستوى الفني واكتساب الخبرة التنافسية خاصة في فئة الأشبال.

وقالت: سنركّز بشكل أساسي على تطوير الجوانب الفنية ورغم أن اللاعبات يُظهرن فهمًا جيدًا خلال التدريب إلا أن تطبيق هذه المهارات داخل المنافسة لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمل وهو أمر طبيعي في هذه المرحلة ويتحسّن مع الاستمرارية والاحتكاك مشيرة إلى وجود تحسّن ملحوظ أيضًا على مستوى التحكم الذهني حيث أصبحت اللاعبات أكثر قدرة على التعامل مع ضغط المنافسة، وهو عنصر مهم في تطورهن.

ويعكس هذا الحضور المتصاعد تطورًا لافتًا في رياضة الجودو داخل أندية المؤسسة التي شهدت رغم حداثة إدراجها توسعًا سريعًا على مستوى القاعدة لتضم اليوم ما يقارب 100 لاعبة في مختلف الفئات العمرية في مؤشر على ترسّخ اللعبة وتنامي حضورها الفني.