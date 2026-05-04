"اصنع في الإمارات".. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صناعة المجوهرات في الدولة

أبوظبي في 4 مايو/ وام / تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والابتكار التكنولوجي، عبر تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والصناعات الإبداعية، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني ويدعم مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تستعرض "مجموعة ذا بلاك بوكس - The Black Box Group"، وهي منصة أعمال متكاملة بقيادة إماراتية، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات"، نموذجاً إماراتياً متقدماً يجمع بين تصنيع المجوهرات الفاخرة والحلول الذكية لتطوير الأعمال، في تجربة انطلقت من الإمارات وتوسعت إلى أسواق الخليج وأوروبا وأفريقيا.

وأكدت حمدة المنصوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ذا بلاك بوكس" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تشكل ركيزة أساسية في تطوير عمليات تصنيع المجوهرات، من خلال توظيف أنظمة ذكية تتابع مراحل الإنتاج وتحلل القطع بدقة عالية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل نسب الفاقد وتحسين جودة المنتج النهائي.

وقالت إن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة تقوم بتحليل القطعة في كل مرحلة من مراحل التصنيع داخل المصنع، وقياس حجم الفاقد، ورصد أي مشكلات محتملة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، مشيرة إلى أن هذا النوع من التطبيقات لا يزال غير شائع في قطاع تصنيع المجوهرات، الذي تعتمد معظم منشآته حالياً على كاميرات المراقبة والمتابعة البشرية التقليدية.

وأضافت أن "ذا بلاك بوكس" تمثل مظلة تضم "بلاك بوكس للتصنيع" و"بلاك بوكس للخدمات المؤسسية"، موضحة أن جميع عمليات تصنيع المجوهرات داخل الشركة تتم مراقبتها والتحكم بها عبر تقنيات ذكاء اصطناعي طورتها الشركة من خلال ذراعها المتخصصة في هذا المجال.

وأوضحت أن الشركة متخصصة في تصنيع المجوهرات، حيث تقدم الدعم لمصممي المجوهرات من خلال إرشادهم إلى آليات التصنيع المناسبة، والتصاميم القابلة للتنفيذ، وطرق الإنتاج، إضافة إلى استراتيجيات التسويق والبيع، وتحويل الأفكار إلى شركات متكاملة وجاهزة للسوق العالمي، مع التركيز على الجودة والابتكار والتميز الإماراتي.

وأشارت الرئيس التنفيذي لمجموعة "ذا بلاك بوكس" إلى أن قطاع الخدمات المؤسسية في الشركة يقدم حلولاً متكاملة لمختلف القطاعات، تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمواقع الإلكترونية والحلول التقنية المرتبطة باحتياجات الشركات التشغيلية، إلى جانب تنفيذ الهدايا الرئاسية والهدايا المؤسسية المصنوعة من الذهب والفضة والبلاتين أو الطلاء بالذهب، وفق تصاميم ومتطلبات خاصة.