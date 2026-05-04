"إنسبشن": الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارات

أبوظبي في 4 مايو/ وام / أكد آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة Inception "إنسبشن" أن الذكاء الاصطناعي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه التقنيات لم تعد مجرد عامل داعم، بل أصبحت أساساً لإعادة تشكيل نماذج العمل ورفع كفاءة الإنتاج.

وقال كوشي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اليوم الأول من فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، إن القطاع الصناعي مرشح خلال السنوات المقبلة لتحولات كبيرة مدفوعة بالتكنولوجيا، مع تزايد الاعتماد على الروبوتات وأجهزة الاستشعار والنماذج الرقمية، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين مستويات الأداء.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يسهم في إحداث تحول جوهري في بيئات العمل، من خلال تمكين الأفراد من الانتقال إلى أدوار أكثر استراتيجية، وليس استبدالهم، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماداً متزايداً على إدارة وتشغيل عدة "وكلاء ذكاء اصطناعي" في الوقت ذاته، بما يعزز الإنتاجية ويعيد تعريف طبيعة الوظائف.

وأضاف أن تبني هذه التقنيات يتطلب البدء الفوري في التعلم والتطبيق، مؤكداً أن التردد في اعتماد الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان فرص تنافسية، في حين أن تبنيه بشكل مدروس يفتح آفاقاً واسعة للنمو وخلق أدوار جديدة، لافتاً إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي يمتد إلى مختلف القطاعات، بما في ذلك الأنشطة التشغيلية، مع ظهور تطبيقات عملية في مجالات مثل الزراعة وإدارة العمليات الميدانية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في تبني الذكاء الاصطناعي ضمن توجه استراتيجي طويل الأمد، عبر مبادرات نوعية شملت تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي واستحداث منصب وزير للذكاء الاصطناعي، ما ساهم في الانتقال من مرحلة المفاهيم إلى مرحلة التطبيق العملي على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، أوضح كوشي أن شركة "إنسبشن" تمثل نموذجاً لشركات "صُنعت في الإمارات"، حيث انطلقت من أبوظبي كمركز أبحاث قبل أن تتوسع لتقديم حلول ذكاء اصطناعي تطبيقية تخدم مؤسسات كبرى في قطاعات متعددة، تشمل شركات وطنية وجهات حكومية، بما يدعم مرونة الاقتصاد وتعزيز السيادة الرقمية.

وأضاف أن الشركة تعرض خلال مشاركتها في "اصنع في الإمارات" مجموعة من الحلول المطبقة فعلياً، التي تركز على تحسين عملية اتخاذ القرار، من خلال منصات تدعم مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، إلى جانب أدوات موجهة لقطاع الاستثمار تعتمد على "الذكاء المعزز" لتسريع وتحسين جودة القرارات.

وأشار إلى أن "إنسبشن" تستعد لإطلاق منتج جديد خلال الفعالية، يركز على مفهوم "الموظف الذكي" "Agentic Employee"، في إطار التوجه نحو تعزيز حضور الأنظمة الذكية في بيئات العمل، تماشياً مع رؤية الدولة لرفع نسبة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية.

وأكد أن الشركة تواصل توسيع نطاق أعمالها دولياً، عبر تقديم حلولها في أسواق خارجية من خلال شراكات استراتيجية، لاسيما مع Microsoft، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية التي تطورها شركات شقيقة ضمن مجموعة G42 في عدد من الدول، بما يدعم نشر حلول الذكاء الاصطناعي السيادي على نطاق أوسع.

وأوضح أن "إنسبشن" تعتمد نموذجاً مرناً للتوسع يقوم على إيصال حلولها إلى الأسواق العالمية عبر منصات تقنية وشراكات، مع التركيز على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي سيادية تتوافق مع احتياجات كل سوق.