"الشارقة للتنمية الأسرية" تطلق برنامج "قادة المستقبل"

الشارقة في 4 مايو/ وام / أطلقت مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية برنامج "قادة المستقبل" وذلك ضمن مبادرة "لنتحدث" في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وتمكين فئة الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية.

ويأتي تنفيذ البرنامج تأكيدًا على حرص المؤسسة على إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية وقيادة المبادرات المستقبلية من خلال تنمية مهارات التحكم بالذات وتعزيز القدرة على إدارة المشاعر والرغبات بأسلوب واعِ ومسؤول إلى جانب تطوير المهارات القيادية الأساسية اللازمة.

ويتناول البرنامج عددًا من المحاور المهمة أبرزها مفهوم ضبط النفس وأثره في بناء الشخصية القيادية والتمييز بين المشاعر الطبيعية وردود الفعل غير المنضبطة ومهارات التوقف قبل التصرف والعلاقة بين ضبط النفس واتخاذ القرار السليم بالإضافة إلى التركيز على محور مفهوم وصفات القائد الناجح والقيادة كما طٌرحت مجموعة من التساؤلات التفاعلية التي شجعت المشاركين على التفكير والنقاش وأسهمت في خلق بيئة حوارية ثرية.

وتولي مبادرة "لنتحدث“ التي تأتي ضمن سلسلة البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها المؤسسة اهتمامًا بفئة الشباب ضمن الفئة العمرية المستهدفة من خلال تقديم برامج نوعية تناقش قضاياهم واحتياجاتهم وتسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم المختلفة.