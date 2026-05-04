"أبوظبي للجودة والمطابقة" يستعرض منظومة الجودة الوطنية في "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 4 مايو/ وام / استعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال مشاركته في الدورة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات 2026"، دوره المحوري في تطوير منظومة الجودة الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارات، إلى جانب تسليط الضوء على جهوده في ترسيخ بنية تحتية متقدمة للجودة تدعم نمو الصناعات الوطنية ورفع جاهزيتها للأسواق العالمية.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية للجودة، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة "Quality Hub" للمرة الأولى على مستوى الدولة، حيث يتولى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تنظيم وتشغيل المنصة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، بما يعزز تكامل منظومة الجودة الوطنية ويرفع كفاءة القطاع الصناعي.

وتركز منصة "Quality Hub" على خمسة محاور رئيسية تشمل المواصفات، وتقييم المطابقة، والفحص وضمان الجودة، والمعايرة، والاعتماد، بما يدعم بناء بيئة صناعية متكاملة ترتكز على الجودة والموثوقية.

ويبرز المجلس خلال مشاركته الإطار الوطني للجودة، ودوره في تعزيز الحوكمة التنظيمية وترسيخ الثقة في المنتجات والخدمات الصناعية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للجودة والاعتماد.

كما يستعرض قدراته المتقدمة في مجالات الفحص والاختبار وإصدار الشهادات وتقييم المطابقة والمعايرة، التي تمثل ركيزة أساسية في دعم المصنعين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق، ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات المنتجات، وتعزيز جاهزية التصدير، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية المنتج الإماراتي محلياً وعالمياً.

وأكد سعادة المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، أن مشاركة المجلس في معرض "اصنع في الإمارات 2026" تجسد التزامه المتواصل بتطوير منظومة الجودة الوطنية، مشيراً إلى أن المجلس يواصل تعزيز البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات بما يدعم تنافسية المنتجات الوطنية ويرفع جاهزيتها للأسواق العالمية.

وقال إن المجلس يعمل على تمكين القطاع الصناعي عبر منظومة متكاملة ترتكز على الفحص والاعتماد وتقييم المطابقة، بما يعزز ثقة الأسواق بالمنتج الإماراتي ويكرّس مكانة الدولة مركزاً عالمياً للجودة والتميز الصناعي.