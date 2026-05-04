"ميرا إيروسبيس" تطلق نسخة محدثة من منصتها عالية الارتفاع قبل نهاية العام

أبوظبي في 4 مايو/ وام / أكد خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرا أيروسبيس" التابعة لـ "سبيس 42"، أن تصنيع منصات عالية الارتفاع متقدمة داخل دولة الإمارات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز حضور الصناعات الوطنية في مجالات الفضاء والتقنيات الجوية والاتصالات والمراقبة.

وكشف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اليوم الأول من فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، أن الشركة بصدد إطلاق نسخة محدثة من منصتها عالية الارتفاع "HAPS" قبل نهاية العام الحالي بعرض 30 متراً.

وقال، إن مشاركة "ميرا أيروسبيس" في الحدث تأتي للعام الثاني على التوالي، انطلاقاً من كونها شركة تطور وتنتج تقنيات متقدمة داخل الدولة، وفي مقدمتها المنصات عالية الارتفاع "HAPS" التي يتم تصنيعها بملكية فكرية إماراتية.

وأوضح أن "HAPS" عبارة عن طائرة بدون طيار عالية الارتفاع تعمل بالطاقة الشمسية، يبلغ عرض جناحها حالياً نحو 18 متراً، وقادرة على التحليق على ارتفاع يتراوح بين 14 و16 كيلومتراً، ولمدد زمنية تتجاوز أسبوعاً، مع إمكانية الوصول نظرياً إلى عدة أسابيع، بفضل اعتمادها على الألواح الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة.

وأضاف أن الشركة نجحت فعلياً في تنفيذ رحلات تجريبية للطائرة لمدة أسبوع، مشيراً إلى أن عدم تجاوز هذه المدة حتى الآن يعود إلى القيود التنظيمية المرتبطة بالطيران في طبقة الستراتوسفير، وليس إلى حدود تقنية، حيث تعمل الشركة مع الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها للحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ تجارب أطول.

وأكد المرزوقي أن "ميرا أيروسبيس" تمتلك الملكية الفكرية لهذه التقنية، ويتم تصنيعها داخل الدولة من خلال منشأة في منطقة الظفرة، لافتاً إلى أن هذا التوجه يعكس أهداف "اصنع في الإمارات" في توطين الصناعات المتقدمة، إلى جانب منتجات أخرى تطورها الشركة ومجموعة "سبيس 42" داخل الدولة.

وأشار إلى أن منصات "هابس" توفر استخدامات متعددة، أبرزها المراقبة الجوية، حيث تسهم في توفير طبقات متكاملة من البيانات عند دمجها مع قدرات المراقبة الفضائية ضمن منظومة "سبيس 42"، سواء عبر الأقمار الصناعية في المدار المنخفض أو المنصات الجوية عالية الارتفاع.

وقال إن هذه المنصات توفر كذلك حلول اتصالات للمناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية أو تعاني ضعف التغطية، مثل المناطق الصحراوية والجبلية، من خلال تمديد الشبكات الأرضية أو إنشاء شبكات اتصال خاصة، بما يجعلها بمنزلة "برج اتصالات في السماء".

ولفت إلى أن مجموعة "سبيس 42" توفر أيضاً خدمات اتصالات فضائية عبر "ياه سات" للنطاقين الضيق والعريض، فيما تضيف "ميرا أيروسبيس" طبقة إضافية من الاتصالات الجوية التي تدعم توسيع نطاق التغطية وتعزيز كفاءة الشبكات.

وحول مراحل تطوير الطائرة، أوضح أن "ميرا أيروسبيس" بدأت بنسخة أولى بعرض جناح يبلغ 14 متراً، وهي نسخة خرجت من الخدمة، قبل الانتقال إلى النسخة الحالية بعرض 18 متراً، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تطوير نسخة جديدة بعرض جناح يصل إلى 30 متراً مع خطط تطوير إضافية خلال العام المقبل.

وأضاف أن زيادة عرض الجناح تتيح تركيب عدد أكبر من الألواح الشمسية، ما يسهم في توليد طاقة أعلى، وزيادة مدة التحليق، إلى جانب تحسين قدرات الحمولة وجودة الخدمات، حيث تبلغ حمولة النسخة الحالية نحو 3 كيلوجرامات تشمل الكاميرات وأنظمة الاتصالات، فيما ستوفر النسخ الأكبر قدرات أعلى من حيث الأداء والدقة.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تصنيع عدد من الطائرات ضمن مراحل التطوير المختلفة، تشمل أربع طائرات من النسخة الأولى، وطائرتين من النسخة الثانية، وطائرتين من النسخة الثالثة، ليبلغ إجمالي ما تم تصنيعه نحو ثماني طائرات.

وأكد المرزوقي أن التحدي الرئيسي أمام تشغيل هذه المنصات يتمثل في الأطر التنظيمية الخاصة بالطيران على ارتفاعات عالية، حيث لا تزال التشريعات العالمية المرتبطة بطبقة الستراتوسفير قيد التطوير، مشيراً إلى أن الشركة تعمل مع الجهات التنظيمية لتطوير هذه الأطر بما يدعم التوسع في استخدام هذه التقنيات.

وأضاف أن "ميرا أيروسبيس" ترى في هذه الحلول فرصة استراتيجية لتعزيز مستقبل الاتصالات والمراقبة الجوية والفضائية، ودعم مكانة دولة الإمارات كمركز لتطوير وتصنيع التقنيات المتقدمة.

وأوضح أن الشركة تعمل داخل دولة الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أن نشاطها الخارجي يفوق حالياً نشاطها المحلي، حيث تعاملت مع نحو ست دول بعقود فعلية، سواء لتقديم خدمات تشغيلية عبر الطائرات أو بيع الأنظمة كمنتجات متكاملة.

وقال إن الشركة تعمل أيضاً مع شركاء وجهات داخل الدولة، إلا أن عدداً من هذه المشاريع لا يزال في مرحلة التجارب أو إثبات المفهوم، معرباً عن تطلعه إلى توسيع التعاون المحلي خلال الفترة المقبلة.