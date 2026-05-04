قطارات الاتحاد تنقل 1.8 مليون طن من الكبريت وتستعد لإطلاق خدمات نقل الركاب تدريجياً خلال 2026

أبوظبي في 4 مايو/ وام / أكدت عذراء المنصوري مديرة إدارة السياسات العامة والاستدامة في شركة قطارات الاتحاد أن الشركة حققت خلال عام 2026 نمواً ملحوظاً في قطاع الشحن حيث نقلت 1.8 مليون طن من الكبريت وأكثر من 4 ملايين طن من الأحجار والحصى إلى جانب أكثر من 129 ألف حاوية مقارنة بـ148 ألف حاوية تم نقلها خلال عام 2025 بما يعكس قدرة الشركة على مواصلة النمو وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 " إن قطارات الاتحاد نجحت في دعم مستهدفات الاستدامة عبر الاستغناء عن أكثر من 340 ألف رحلة شاحنة على الطرق وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تراوح بين 70 و80% لكل رحلة مؤكدة أن خدمات نقل البضائع بالسكك الحديدية تمثل حلاً تشغيلياً متكاملاً وفعالاً من حيث التكلفة والموثوقية، ومتاحاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأضافت أن خدمات الشحن عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية ترتبط بشكل مباشر مع ميناء خليفة وميناء جبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية "إيكاد" إلى جانب مراكز الخدمات اللوجستية الرئيسية في الدولة عبر 11 محطة تشمل 4 موانئ رئيسية فيما يستطيع كل قطار شحن نقل ما يعادل حمولة 300 شاحنة ثقيلة ما يعزز كفاءة نقل كميات كبيرة من البضائع في رحلة واحدة.

وأشارت إلى أن قائمة العملاء الحاليين تضم شركة "أدنوك" لنقل الكبريت و"ستيفن روك" لنقل الركام و"بروج" لنقل البتروكيماويات لافتة إلى أن قطارات الشحن تسير وفق جداول منتظمة وعلى ممرات مخصصة بما يضمن استمرارية العمليات بعيداً عن تأثير الازدحام المروري أو حوادث الطرق.

وأكدت أن قطارات الاتحاد للشحن التابعة لشركة قطارات الاتحاد والمسؤولة عن خدمات الشحن حققت نمواً متواصلاً منذ بدء تشغيل قطار الشحن في فبراير 2023 وأسهمت في تعزيز حركة التجارة وسلاسل التوريد بما يواكب متطلبات القطاع الصناعي المتنامي عبر توفير خدمات موثوقة ومستدامة لنقل البضائع.

وفيما يتعلق بخدمات نقل الركاب أوضحت المنصوري أن التشغيل سيتم على مراحل تدريجية ومدروسة على أن تبدأ المرحلة الأولى خلال العام الجاري 2026 بما يضمن أعلى معايير السلامة والموثوقية والكفاءة انسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية في تشغيل شبكات السكك الحديدية.

وأضافت أن المرحلة التشغيلية الأولى ستربط بين أبوظبي ودبي وصولاً إلى الفجيرة على الساحل الشرقي مشيرة إلى أن تحديد المسارات الأولية جاء وفق معايير تشمل الكثافة السكانية وحجم الطلب وأولويات الربط بين إمارات الدولة.

وحول مشاركة الشركة في "اصنع في الإمارات 2026" قالت إن قطارات الاتحاد تشارك للعام الثاني على التوالي انطلاقاً من أهمية الحدث في دعم النمو الصناعي والاستثمار والتقنيات التحويلية، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.

وأضافت أن شبكة قطارات الاتحاد تمثل نموذجاً وطنياً متكاملاً يجسد مفهوم "اصنع في الإمارات" إذ تم توفير 70% من مواد البناء المستخدمة في تطوير وتشغيل الشبكة من شركات محلية فيما يشكل الموردون المحليون 97% من إجمالي الموردين المتعاملين مع الشركة في تأكيد على دعم الصناعات الوطنية والثقة بالقدرات الإماراتية.

وأكدت المنصوري التزام قطارات الاتحاد بمواصلة تطوير بنية تحتية وطنية متقدمة تدعم التنقل المستدام وتخدم المجتمع والأجيال القادمة عبر مشاريع تشمل قطار الركاب وقطار البضائع ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.