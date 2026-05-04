"سيدات أعمال الإمارات" يناقش دور الأسرة في تعزيز ريادة الأعمال

أبوظبي في 4 مايو/ وام / نظّم مجلس سيدات أعمال الإمارات أمس ندوة بعنوان "الأسرة الإماراتية كحاضنة للتلاحم المجتمعي ومسرّع لريادة الأعمال"، في مركز التواجد البلدي - مدينة خليفة، تحت شعار "فخورون بالإمارات".

وتطرقت الندوة إلى محاور إستراتيجية شملت: تعزيز التلاحم الوطني، وتمكين الأسرة اقتصاديًا، وترسيخ القيم والهوية، إضافة إلى دور الأسرة في صناعة جيل ريادي قادر على مواكبة متغيرات المستقبل.

وجاءت الندوة ضمن مبادرة "تعزيز" الهادفة إلى تطوير المعرفة والخبرة وتنمية القدرات القيادية والمهنية لرائدات الاعمال في دولة الامارات، بما يسهم في دعم نمو المشاريع النسائية وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني وتحقق الاستدامة.

وأكد المشاركون أن الأسرة الإماراتية كانت وما تزال خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، والحاضنة الحقيقية للقيم، والمنطلق الأساسي لبناء أجيال قادرة على الابتكار والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأدارت الندوة سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات.

وأكدت في كلمتها أن التلاحم الوطني الذي تنعم به دولة الإمارات هو انعكاس مباشر لقيم أسرية راسخة، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان داخل الأسرة، باعتبارها النواة التي تُصاغ فيها الهوية، وتتجذر فيها المسؤولية، وتنطلق منها طاقات الريادة.

وشهدت الندوة مشاركة نخبة من القيادات النسائية المؤثرة، حيث استعرضت سعادة عايشه الجاسم، عضو مجلس إدارة "سيدات أعمال الإمارات" ورئيسة مجلس سيدات أعمال الفجيرة، دور المرأة الإماراتية في تعزيز التماسك المجتمعي، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصاديًا يسهم في تحويل الأسرة إلى قوة إنتاجية فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستدامة.

كما تناولت سعادة الدكتورة أمينة الماجد، رئيس جمعية المرأة سند الوطن وعضو مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، دور الأسرة في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء، مشيرة إلى أن التوازن بين الانفتاح العالمي والحفاظ على الهوية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة المجتمع.

من جانبها، ركزت الدكتورة جميلة خانجي، مستشار وخبير في الشؤون التعليمية الاجتماعية والبرمجة العصبية، عضوة في مجلس سيدات أعمال الإمارات، على أهمية بناء العقلية الريادية لدى الأبناء، مؤكدة أن الأسرة تلعب دورًا محوريًا في تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وتمكين الجيل الجديد من تحويل التحديات إلى فرص للابتكار والتميز.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن الأسرة الإماراتية ستظل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك واقتصاد مزدهر، وشريكًا رئيسيًا في تحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.