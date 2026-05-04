"غرفة أم القيوين" تستعرض تنوع صناعات الإمارة خلال "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 4 مايو/ وام / استعرضت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات 2026"، تنوع المشهد الصناعي في الإمارة من خلال مشاركة مجموعة من المصانع الوطنية المتخصصة في قطاعات الصناعات الرياضية والغذائية والمعدنية، بما يعكس تنامي حضور القطاع الصناعي في أم القيوين ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المختلفة.

وقال أحمد محمد ممثل عن قسم علاقات الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في تصريح لوكالة أنباء الإمارات"وام"، إن الغرفة تضم عدداً من المصانع التي تشارك في المعرض بمنتجات وتقنيات متطورة، من بينها مصنع "إنفينيتي" المتخصص في تصميم وتصنيع وتجهيز ملاعب ومعدات رياضة البادل، بما يشمل الملاعب والمضارب والكرات ومختلف التجهيزات المرتبطة باللعبة.

وأوضح أن المصنع طرح خلال المعرض تقنية "البادل المتحرك"، التي تتيح تحريك الملعب والتحكم به عبر أنظمة ذكية باستخدام الريموت كنترول والتقنيات الحديثة، ما يوفر مرونة أكبر في تصميم الملاعب وتجهيزها وفق متطلبات المواقع المختلفة، إلى جانب مساهمة المصنع في تنفيذ البنية التحتية لملاعب البادل، بما يشمل الأرضيات والتجهيزات الفنية واختيار الألوان، فضلاً عن نشاطه في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن غرفة أم القيوين تحتضن كذلك مصانع متخصصة في الصناعات الغذائية تشمل إنتاج وتصدير العدس والبقوليات، إلى جانب عدد من المصانع العاملة في قطاع الزيوت، بما يعزز تنوع الأنشطة الصناعية في الإمارة، فضلاً عن مصانع متخصصة في الصناعات المعدنية وتصميم البراغي ومنتجات الحديد والألمنيوم، بما يعكس اتساع القاعدة الصناعية وتنوع مجالات الإنتاج في الإمارة.

وأكد أن مشاركة مصانع أم القيوين في معرض "اصنع في الإمارات" تعكس التطور المتواصل للقطاع الصناعي في الإمارة، وحرص المصانع الوطنية على تبني الحلول الحديثة والتقنيات المتقدمة بما يدعم استدامة الصناعة الوطنية ويعزز حضورها التنافسي.