حكومة الفجيرة تستعرض فرصها الاستثمارية والصناعية في "اصنع في الإمارات 2026 "

أبوظبي في 4 مايو/ وام / تشارك حكومة الفجيرة في "اصنع في الإمارات 2026" من خلال منصة موحدة تضم خمس جهات حكومية تشمل بلدية الفجيرة، ودائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إلى جانب أكثر من 23 مصنعًا وشركة من القطاع الخاص.

تأتي مشاركة الجهات الحكومية ضمن منصة حكومة الفجيرة في هذا الحدث الوطني، تماشياً مع توجهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في دعم القطاع الصناعي وتمكينه، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز صناعي واستثماري متقدم يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتستعرض الجهات المشاركة ضمن منصة حكومة الفجيرة مجموعة من المبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي تعكس التكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في دعم النمو الصناعي المستدام.

وفي هذا الإطار، تستعرض بلدية الفجيرة توقيع اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب عرض منصة "Rukhsat"، فضلًا عن تقديم نماذج من منتجات عدد من الشركات المحلية، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم نمو المشاريع الصناعية في الإمارة.

وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن مشاركة البلدية في "اصنع في الإمارات" تأتي دعمًا لتوجهات الدولة في تعزيز القطاع الصناعي وترسيخ مفاهيم الاستدامة والابتكار، مشيرًا إلى أن المشاركة تمثل فرصة لاستعراض مشاريع البلدية وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة.

كما تستعرض دائرة الصناعة والاقتصاد مجموعة من المنتجات التي صُنعت في الفجيرة، إلى جانب تقديم خارطة صناعية تفاعلية توفر بيانات شاملة حول القطاعين الصناعي والاقتصادي في الإمارة، إضافة إلى عرض منتجات عدد من الشركات، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في الفجيرة.

وأكد سعادة محمد عبيد بن ماجد العليلي، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد، أن مشاركة الدائرة في "اصنع في الإمارات" تأتي ترجمةً لتوجهات الدولة في تعزيز القطاع الصناعي ودعم القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة وطنية لإبراز الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا

وتقدم هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة حزمة من أبرز المشاريع الاستثمارية النوعية، إلى جانب عرض الفرص الواعدة للنمو والتوسع في مختلف القطاعات الحيوية، وتسليط الضوء على التسهيلات والخدمات المتقدمة التي توفرها للمستثمرين.

وأكد سعادة شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، أن المشاركة في "اصنع في الإمارات" تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

من جهتها، تستعرض مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عينات من الموارد الطبيعية والتعدينية التي تزخر بها الإمارة، إلى جانب طرح فرص الاستثمار التعديني الواعدة، واستعراض أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بجيولوجية الإمارة، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار الاستثماري وتعزيز سلاسل القيمة المضافة في القطاع التعديني.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام، أن إمارة الفجيرة أصبحت وجهة صناعية واعدة ورائدة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتشارك غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ضمن المنصة في دعم وتمكين القطاع الخاص، من خلال تعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية المتاحة.

وأكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن "اصنع في الإمارات" يمثل منصة استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي ودعم التنويع الاقتصادي.

وتجسد هذه المشاركة رؤية متكاملة ترتكز على توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة النمو الصناعي ويفتح آفاقًا أوسع لتطوير المشاريع وتحفيز الاستثمارات، في إطار توجه وطني يعزز مكانة الدولة على خارطة الصناعة العالمية.