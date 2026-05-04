"تدوير" توسّع نطاق عمليات "تجميع" تعزيزا للبنية التحتية للاقتصاد الدائري

أبوظبي في 4 مايو/ وام / أعلنت مجموعة "تدوير" توسيع نطاق عمليات شركة "تجميع" التابعة لها لتشمل المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من إمارة أبوظبي، حيث سيُطبّق نموذج تجميع الذكي لجمع النفايات في كل من مدينة خليفة ومدينة شخبوط وجزيرة ياس والرحبة والشهامة والسمحة وغنتوت ومنطقة مطار أبوظبي.

ويعد هذا أول توسعٍ لشركة "تجميع" منذ تأسيسها، ويشكل خطوة محورية ضمن مسار مجموعة تدوير التنموي، بوصفها ركيزة أساسية للبنية التحتية البيئية لإمارة أبوظبي.

وتقوم "تجميع" على منظومة متكاملة لجمع النفايات، تجمع بين أنظمة التوجيه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومركز التحكم للإشراف اللحظي، وتقنيات السلامة الحديثة المدمجة في المركبات لرصد مستوى يقظة السائقين.

كما تتيح أنظمة التقاط البيانات المنتشرة عبر شبكة الجمع - الاستجابة الفورية للطلبات وفقًا للبيانات الآنية الصادرة عنها، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمة بالتوازي مع توسعة نطاقها.

وقال إتيان بيتيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير إن أداء منظومة الاقتصاد الدائري في أبوظبي يتحدد في مراحل تسبق وصول النفايات إلى مرافق المعالجة، إذ تشكل عمليات الجمع وكفاءة المسارات والانضباط التشغيلي على مستوى المجتمعات الأساس التي تقوم عليه المراحل اللاحقة.

وأضاف أن نموذج "تجميع" صُمم لضمان كفاءة هذا الأساس، كما ستساهم توسعة نطاق تطبيقه عبر أبوظبي في تحقيق مستهدفات إمارة أبوظبي لتحويل مسار 80% من النفايات بعيدًا عن المكبات بحلول عام 2031".

وشهدت إجراءات التوسع التحضيرية، إكمال أكثر من 270 موظفاً 1,509 ساعة من التدريب التقني و1,360 ساعة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، حققوا خلالها سجلاً خالياً من الإصابات والوقت الضائع بسببها، وذلك استعدادا لدعم وتشغيل أكثر من 100 مركبة جديدة مخصصة لجمع النفايات السكنية والتجارية والنفايات الضخمة من مناطق الخدمة الجديدة.

وقال آشلي أليكس، الرئيس التنفيذي لشركة "تجميع": صُمّمت منظومتنا للحفاظ على كفاءة أدائها أثناء عمليات التوسع، إذ يمنحنا نموذجنا التشغيلي رؤية شاملة وتحكماً فعّالا ًواستجابةً فورية عبر مختلف أجزاء الشبكة، بما يمكّننا من الحفاظ على مستوى الخدمة التي نقدمها لمجتمعاتنا، ويضمن استمراريتها، بالتزامن مع تنفيذ مخططات التوسع، محققين أداءً ثابتاً وقابلاً للقياس والتنبؤ.

وأضاف: مع هذا التوسع، أصبح اليوم عدد المناطق المستفيدة من خدمات "تجميع" 29 منطقة في شمال أبوظبي، على أن يستمر العمل على مخططات التوسع تدريجياً نحو تغطية كاملة لجميع مناطق الإمارة.

ويعكس توسع «تجميع» الزخم المتسارع لجهود مجموعة تدوير في تطوير البنية التحتية لمنظومة الاقتصاد الدائري في الإمارة، حيث تشكل عمليات الجمع أولى مراحل المنظومة، ويتحدد فيها المسارات المختلفة التي تؤول إليها النفايات سواء إلى منشآت المعالجة، أو استرداد المواد، أو إنتاج الطاقة، وبذلك يساهم توسع العمليات في تعزيز كفاءة المنظومة وتنمية مقوماتها وسعتها الإنتاجية.