لجنة تحكيم جائزة غانم غباش للقصة القصيرة تختتم أعمال دورتها الـ 17 لعام 2026

أبوظبي في 4 مايو/ وام / اختتمت لجنة تحكيم جائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها السابعة عشرة لعام 2026 أعمالها، بعد الانتهاء من تقييم جميع الأعمال القصصية المتقدمة للجائزة بفئتيها القصة القصيرة والمجموعة القصصية.

وعقدت اللجنة اجتماعها الختامي أمس، بمقر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، برئاسة ناصر الظاهري، وعضوية كل من الدكتورة بديعة الهاشمي، ولولوة المنصوري، وعبد الفتاح صبري، وإسلام بوشكير، وبحضور شيخة الجابري، الأمينة العامة للجائزة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأعمال المشاركة التي تجاوز عددها 80 مشاركة في الفئتين، حيث جرى تقييمها وفق معايير فنية وأدبية دقيقة، تراعي الأصالة والابتكار والبناء الفني واللغة والأسلوب.

وأفضت المداولات إلى تحديد المراكز الأولى في كل فئة، وذلك استنادًا إلى عدد الأصوات التي حصدتها الأعمال المتقدمة.

كما قامت اللجنة بالتنويه بعدد من الأعمال المتميزة التي تستحق الدعم والتقدير، تقديرًا لما أظهرته من مستويات إبداعية لافتة.

وقال، رئيس لجنة التحكيم، إن المشاركات في الدورة السابعة عشرة من الجائزة اتسمت بالإيجابية، مشيرا إلى بروز أقلام واعدة في مجال الإبداع القصصي، وهو ما يثري هذه الجائزة منذ إنشائها، ويعكس حرص اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على استمراريتها وتطويرها.

وأضاف أن اللجنة عملت على مدى شهرين في قراءة النصوص وتصنيفها وفرزها، بهدف الوصول إلى أفضل الأعمال، لافتًا إلى أن النتائج جاءت متقاربة في كثير من الأحيان، مما جعل عملية المفاضلة بين النصوص صعبة، في ظل وجود أكثر من عمل ومجموعة واعدة، تبشر بظهور أصوات جديدة من شأنها إثراء المشهد الأدبي في دولة الإمارات.

وأعرب الظاهري عن شكره لأعضاء لجنة التحكيم على ما بذلوه من جهود كبيرة وروح منسجمة أسهمت في إنجاز المهمة بسلاسة وانسيابية، مؤكدًا حرص اللجنة على الخروج بتوصيات تسهم في تطوير الجائزة وتحديث آلياتها. كما وجّه الشكر لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات على ثقته واهتمامه بهذه الجائزة التي تحمل اسمًا وطنيًا بارزًا.

وفي سياق متصل، خرجت اللجنة بعدد من التوصيات التي من شأنها الإسهام في تطوير الجائزة والارتقاء بها في الدورات المقبلة، بما يعزز حضورها في المشهد الثقافي ويكرّس دورها في دعم الحركة القصصية.

ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية للجائزة في وقت لاحق.