بلجيكا تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات

بروكسل في 5 مايو/ وام/ أدانت بلجيكا بشدة الهجمات الإيرانية الأخيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الإماراتي، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وقال ماكسيم بريفو وزير الخارجية البلجيكي، في بيان له اليوم الثلاثاء: " أعرب عن تضامني الكامل ودعمي لشعب الإمارات العربية المتحدة، الذي كان مرة أخرى اليوم ضحية لهجمات إيرانية غير مبررة، وأدين ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويجب احترام السلامة الإقليمية لدول الخليج".

وأكد أنه على إيران اغتنام فرصة المحادثات الجارية للتوصل إلى حل شامل، مشددًا على أن "لدينا جميعا مصلحة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط".