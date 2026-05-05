بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو"

أبوظبي في 5 مايو / وام / أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، عن بدء العدّ التنازلي لانطلاق بطولة "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو"، في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو الجاري برعاية" إيدج جروب"، وسط توقعات بمشاركة واسعة من نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

وتأتي البطولة في سياق منظومة متكاملة رسّخت من خلالها دولة الإمارات مكانتها عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، والتعاون والتنسيق المستمرين بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، الأمر الذي أسهم في بناء نموذج رياضي رائد يقوم على نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتنظيم بطولات عالمية وفق أعلى المعايير الاحترافية.

وأعلنت الرابطة، اليوم، تفاصيل البرنامج الزمني للبطولة، حيث خُصص اليوم الأول لمنافسات الأساتذة 1 و2 و3 و4 لمواليد 1996 و1990 و1985 و1980 على التوالي، ضمن فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للرجال، إضافة إلى فئة الأساتذة للسيدات من مواليد 1996.

كما يشهد اليوم ذاته منافسات للهواة من مواليد 2008 و1996 و1990 و1985 و1980 وما قبلها للرجال والسيدات، بجانب فئات السيدات من مواليد 2008 و1996 للحزامين الأبيض والأزرق.

وفيما يخص إجراءات الوزن الرسمية لليوم الأول، أوضحت الرابطة أنها ستقام على مرحلتين، الأولى يوم الخميس 14 مايو من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً، والثانية صباح الجمعة 15 مايو من الساعة الثامنة حتى التاسعة.

أما اليوم الثاني، فسيكون مخصصاً لفئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب من عمر 4 سنوات وحتى أقل من 18 عاماً للبنين والبنات، في تأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات لبناء قاعدة عريضة من الممارسين منذ الصغر، ضمن برامج تطويرية مستدامة تستهدف إعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً.

وتُجرى إجراءات الوزن الرسمية لهذه الفئات مساء 15 مايو من الخامسة حتى السابعة، وصباح 16 مايو من الثامنة حتى التاسعة.

ويُختتم الحدث في يومه الثالث بمنافسات فئات المحترفين من مواليد 2010 وما قبلها للحزام البنفسجي، ومواليد 2008 وما قبلها للحزامين البني والأسود للرجال والسيدات، حيث تُقام إجراءات الوزن يوم 16 مايو من الخامسة حتى السابعة مساءً، ثم صباح 17 مايو من الثامنة حتى التاسعة.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة على صعيد التصنيف الدولي، إذ تمنح الفائزين بالمراكز الأولى 3000 نقطة في التصنيف السنوي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ما يجعلها محطة رئيسية في مسيرة اللاعبين الساعين إلى تعزيز حضورهم على الساحة العالمية.

وتجسد "أبوظبي جراند سلام"، نموذجاً ناجحاً للاستثمار في الرياضة كأداة للتنمية الشاملة، حيث تمكنت أبوظبي من بناء منظومة متكاملة للجوجيتسو، تجمع بين استضافة وتنظيم كبرى البطولات، بما يعزز من انتشارها ويكرس قيمها النبيلة القائمة على الانضباط والاحترام والتنافس الشريف.

وأكد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن الرابطة تواصل توسيع حضورها العالمي من خلال تنظيم بطولات نوعية في مختلف القارات، بهدف اكتشاف المواهب وصقلها، ونشر رياضة الجوجيتسو، وصناعة أبطال قادرين على تمثيل بلدانهم بأفضل صورة.

وأشار إلى أن عدد البطولات التي تنظمها الرابطة سنويا حول العالم يتجاوز 250 بطولة، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز انتشار اللعبة وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتطويرها، بمتابعة حثيثة من سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وأضاف أن العمل جارٍ على قدم وساق لإخراج نسخة متميزة من بطولة "أبوظبي جراند سلام"، تتوفر لها كافة عوامل النجاح من تنظيم احترافي، ومستوى فني رفيع، وأجواء تنافسية مثيرة، لافتاً إلى أن الأيام الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً على التسجيل من مختلف دول العالم، مع توقعات بمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات.

وأكد البحري أن النجاحات المتواصلة التي تحققها أبوظبي في رياضة الجوجيتسو هي ثمرة رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، تستند إلى دعم القيادة الرشيدة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية، بما يضمن استدامة الإنجازات وتعزيز الريادة الإماراتية على الساحة الدولية.