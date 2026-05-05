حاكم الفجيرة يلتقي ذياب بن محمد بن زايد ويؤكد مضي الإمارات بثقة نحو مستقبل تنموي مزدهر

الفجيرة في 5 مايو/ وام/ أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها التنموية بثقة وثبات، مستندةً إلى رؤية قيادية حكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .

وثمّن صاحب السمو حاكم الفجيرة جهود سمو الشيخ ذياب بن محمد في العمل على تنفيذ الرؤى الإستراتيجية لتطوير البنية التحتية، وما يشملها من مشاريع متقدمة كمشروع "قطارات الإتحاد" الذي يعد من أبرز المشاريع التي تعكس طموح دولة الامارات في بناء بنية تحتية عالمية المستوى، وتؤكد توجهها نحو مستقبل أكثر استدامة، ومشروع تطوير منطقة "قدفع" التابعة لإمارة الفجيرة، مما يسهم في جعلها وجهة سياحية، وثقافية، وتراثية توظِّف الطاقات البشرية.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد، عن شكره لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتوفير جميع التسهيلات للعمل على المشاريع التنموية كقطارات الاتحاد وقرية قدفع.

وأثنى سموه خلال الزيارة على الجهود المبذولة من فرق عمل المؤسسات والجهات في الإمارة لكافة المشاريع التنموية.

حضر اللقاء، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وسعادة محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي ، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.